Aumento complemento leche Plan 1000 Días: cuánto recibe AUH en julio
La Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibirá un incremento del 2,1% en julio, elevando el monto total del beneficio para las familias.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en julio las prestaciones sociales tendrán un incremento del 2,1 por ciento, en línea con la inflación de mayo informada por el Indec. La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y también al Complemento Leche del Plan 1000 Días.
Este beneficio está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), con el objetivo de garantizar el acceso a leche y otros alimentos saludables durante el embarazo y los primeros años de vida de los niños.
Cuánto se cobra por el Complemento Leche en julio
Con el aumento del 2,1 por ciento, el monto del Complemento Leche del Plan 1000 Días pasará de $54.665 en junio a $55.840 en julio.
El pago se acredita de manera automática junto con la prestación principal, por lo que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional para recibirlo.
Qué es el Plan 1000 Días
El Complemento Leche forma parte del Plan 1000 Días, una política destinada a fortalecer la alimentación y el cuidado integral durante el embarazo y la primera infancia. A través de este programa, la Anses brinda un apoyo económico mensual para asegurar la provisión de leche y otros alimentos considerados fundamentales para el crecimiento saludable de los niños hasta los 3 años de edad.
Cuánto cobrará la AUH en julio
La actualización de julio también impactará en los montos de la AUH. Según los valores difundidos para el próximo mes, la AUH al 100 por ciento ascenderá a $148.048, mientras que el monto correspondiente al 80 por ciento, que se paga mensualmente, será de $118.438.
De esta manera, las familias que reciben la AUH y cumplen con los requisitos del Plan 1000 Días percibirán tanto el aumento de la asignación como la actualización del Complemento Leche.