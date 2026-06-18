Aumento complemento leche Plan 1000 Días: cuánto recibe AUH en julio

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también recibirá un incremento del 2,1% en julio, elevando el monto total del beneficio para las familias.

El beneficio está destinado a titulares de AUH y Asignación por Embarazo.Foto: Analía Melnik/MDZ

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en julio las prestaciones sociales tendrán un incremento del 2,1 por ciento, en línea con la inflación de mayo informada por el Indec. La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y también al Complemento Leche del Plan 1000 Días.

Este beneficio está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), con el objetivo de garantizar el acceso a leche y otros alimentos saludables durante el embarazo y los primeros años de vida de los niños.

Cuánto se cobra por el Complemento Leche en julio Con el aumento del 2,1 por ciento, el monto del Complemento Leche del Plan 1000 Días pasará de $54.665 en junio a $55.840 en julio.

El pago se acredita de manera automática junto con la prestación principal, por lo que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional para recibirlo.

El Complemento Leche del Plan 1000 Días también aumenta en julio. Foto: Freepik Qué es el Plan 1000 Días El Complemento Leche forma parte del Plan 1000 Días, una política destinada a fortalecer la alimentación y el cuidado integral durante el embarazo y la primera infancia. A través de este programa, la Anses brinda un apoyo económico mensual para asegurar la provisión de leche y otros alimentos considerados fundamentales para el crecimiento saludable de los niños hasta los 3 años de edad.