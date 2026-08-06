Tormentas intensas en Buenos Aires: cuántas posibilidades hay de caída de granizo

La alerta naranja por tormentas emitida para el Área Metropolitana de Buenos Aires contempla la posibilidad de caída de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional incluyó la ocasional caída de granizo entre los fenómenos asociados al temporal, pero ¿qué tiene que pasar dentro de una nube para que se formen las piedras de hielo?

El Servicio Meteorológico Nacional incluyó la ocasional caída de granizo entre los fenómenos asociados al temporal que afecta a Buenos Aires. Eso significa que existe la posibilidad, aunque no implica que vaya a ocurrir en todos los barrios ni durante toda la tormenta.

Se trata de un fenómeno muy localizado: mientras una zona puede registrar granizo, a pocos kilómetros de distancia puede llover normalmente.

El granizo se forma dentro de nubes de tormenta muy desarrolladas, conocidas como cumulonimbos . Para que aparezca, deben coincidir varias condiciones, como el ingreso de aire frío sobre una masa de aire más templada y húmeda genera una atmósfera muy inestable.

Ese contraste favorece el desarrollo de tormentas intensas con abundante actividad eléctrica, ráfagas de viento y, en algunos casos, granizo. Precisamente por esa combinación de fenómenos, el SMN emitió una alerta naranja para amplios sectores de Buenos Aires y otras provincias.

¿Cómo se forma el granizo?

Dentro de la nube, los pequeños trozos de hielo son impulsados repetidamente hacia arriba y hacia abajo por las corrientes de aire. En cada recorrido acumulan nuevas capas de agua que vuelven a congelarse, como una cebolla que suma capas.

El granizo cae cuando la piedra alcanza un tamaño y un peso que las corrientes ascendentes ya no pueden sostener. Cuanto más intensa es la corriente de aire, mayor puede ser el tamaño del granizo antes de precipitar.

Vale aclarar que la mayoría de las tormentas producen solamente lluvia porque las corrientes ascendentes no son lo suficientemente intensas o porque el hielo se derrite antes de llegar al suelo. Por eso, aunque un pronóstico mencione granizo, el fenómeno suele afectar sectores puntuales y durante pocos minutos.