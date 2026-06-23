Plazo fijo hoy: cuánto pagan los bancos por $1.000.000 a 30 días

Los bancos ofrecen tasas dispares para un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días, con diferencias de hasta $23.000 en la ganancia.

Las inversiones en plazo fijo siguen siendo elegidas por aquellas personas que buscan seguridad y bajo riesgo. Foto: Shutterstock

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas dentro de las inversiones en pesos, especialmente para quienes buscan una opción simple y sin tomar grandes riesgos. En junio, las tasas que ofrecen los bancos muestran diferencias significativas, lo que impacta directamente en la rentabilidad final de un depósito a 30 días.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, la tasa promedio se ubica en torno al 17,7% anual. Sin embargo, al incluir otras entidades que ofrecen plazos fijos online, el promedio del mercado se eleva cerca del 20%, con opciones que alcanzan hasta el 23% de TNA.

Esto refleja que, si bien los bancos más grandes concentran la mayor cantidad de clientes, no siempre ofrecen las tasas más altas. Por eso, comparar las opciones disponibles antes de invertir resulta clave para maximizar el rendimiento del dinero.

Plazo fijo: cuánto se gana con $1.000.000 a 30 días En este sentido, una inversión de $1.000.000 puede generar rendimientos distintos según el banco elegido. En el Banco Provincia, que ofrece una tasa del 19,5%, la ganancia ronda los $53.400 en 30 días. Le siguen el Banco Nación con 19% que ofrece una ganancia de alrededor de $52.000 a 30 días y Banco Macro con 18,5% que ofrece un rendimiento de $50.600.

Más abajo aparecen entidades como BBVA con 18,75% que ofrece una ganancia cercana a $51.300, ICBC con 17,2% unos $47.100, Banco Ciudad con 17% alrededor de $46.500 y Banco Patagonia con 16% unos $43.800. En el extremo inferior se ubican Banco Galicia con 15% unos $41.000 y Banco Santander con 14,5% cerca de $39.700.