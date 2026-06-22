El plazo fijo pierde atractivo: estas son las tasas que ofrecen los bancos el 22 de junio

El rendimiento de los ahorros en plazo fijo se ve afectado por la caída de las tasas, impulsando a los inversores a considerar otras opciones para sus fondos.

El plazo fijo es uno de los instrumentos de ahorro más utilizados por los argentinos. Sin embargo, durante todo 2026 las tasas mostraron una tendencia a la baja, lo que llevó a miles de ahorristas a preguntarse si sigue siendo una herramienta rentable o si conviene optar por otras alternativas para invertir sus ahorros.

Según los datos informados por las entidades financieras al Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días presentan diferencias importantes entre bancos. Mientras algunas entidades ofrecen rendimientos cercanos al 23 por ciento, los principales bancos del sistema se ubican por debajo del 20 por ciento.

Qué tasas ofrecen los principales bancos Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, la mejor tasa para clientes corresponde al Banco Provincia, con una TNA del 19,5 por ciento. Le siguen el Banco Nación, con 19 por ciento; BBVA, con 18,75 por ciento; y Banco Macro, con 18,5 por ciento.

Más atrás aparecen Banco Credicoop (17,5 por ciento), ICBC (17,2 por ciento), Banco Ciudad (17 por ciento), Banco Patagonia (16 por ciento), Banco Galicia (15 por ciento) y Banco Santander (14,5 por ciento).

Los principales bancos ofrecen rendimientos inferiores al 20 por ciento anual. Foto: Archivo Los bancos que más pagan por un plazo fijo Entre las entidades que ofrecen plazos fijos para clientes y no clientes, las tasas más altas son del 23 por ciento. Ese rendimiento es ofrecido por Banco Meridian, Banco Voii, Crédito Regional Compañía Financiera y Reba.