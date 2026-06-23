Tarjeta Alimentar en julio: cuánto se cobrará tras el aumento oficial

En julio, beneficiarios de la Tarjeta Alimentar percibirán los montos actualizados tras el último incremento, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

La Tarjeta Alimentar mantiene en julio el aumento aplicado en mayo y ya se conocen los montos a cobrar. Foto: Archivo

El Ministerio de Capital Humano, en conjunto con la Anses, ya tiene disponibles los montos a cobrar de la Tarjeta Alimentar en julio. Tras el aumento aplicado en mayo, ya se conoce cuánto percibirán los beneficiarios en el próximo mes.

En mayo, el organismo aplicó un incremento de casi el 38% en la Prestación Alimentar, una actualización que se mantendrá vigente durante julio para quienes corresponda. Entre los beneficiarios se encuentran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), personas que reciben la Asignación por Embarazo y titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos.

Cuánto se cobra en julio Asignación por Embarazo: $72.250

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425 Es importante remarcar que no es necesario realizar un trámite para cobrar la Tarjeta Alimentar ya que se realiza de forma automática y se deposita en la misma cuenta y fecha en la que se cobra la prestación.

Aunque existe un calendario estimativo, la Anses debe confirmar las fechas de cobro de julio de manera definitiva. Foto: Archivo Qué otro beneficio extra reciben las asignaciones en julio Además de la Prestación Alimentar, las familias que reciben estos beneficios y tienen hijos menores de 3 años acceden también al Programa Mil Días, un refuerzo económico que asciende a aproximadamente $45.000.

Este adicional está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. En ese sentido, la Prestación Alimentar se complementa con este refuerzo destinado a fortalecer la cobertura durante la primera infancia.