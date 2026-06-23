Formulario Madres de Anses: para qué sirve y quiénes pueden hacer el trámite

Anses permite gestionar el formulario Madres para asegurar que la asignación por hijo la cobre quien tiene a cargo a los menores.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tiene una herramienta clave para garantizar que las asignaciones por hijo sean cobradas por la persona que efectivamente tiene a cargo a los menores. Se trata del formulario Madres o PS 2.73, trámite que funciona como instrumento principal para iniciar el pedido de modificación ante el organismo.

En qué casos se puede usar el formulario El esquema de la Asignación Universal por Hijo (AUH) establece que el cobro corresponde a un único responsable. En este sentido, el Formulario Madres puede utilizarse cuando se necesite solicitar el cambio de titularidad en diferentes casos. Entre estos, cuando el que cobra el beneficio no vive con los hijos, cuando uno de los progenitores desconoce el paradero del otro o cuando ambos conviven, pero uno solicita percibir directamente la asignación.

Cómo hacer el trámite en Anses Anses contempla que la asignación puede quedar a cargo de la madre, padre, tutor o familiar cercano que tenga a cargo a los menores. La posibilidad de cambiar de responsable busca reflejar la situación real del grupo familiar.

El trámite es sencillo aunque debe realizarse de manera presencial en una oficina de Anses con turno previo. Antes de asistir, se debe descargar y completar el formulario de solicitud de cobro de asignaciones por hijo a cargo. Luego, se debe solicitar un turno y presentarse el día asignado con la documentación requerida.