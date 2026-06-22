Anses: quiénes cobran primero en julio y cuánto reciben con aumento

El calendario de pagos de Anses para jubilados y pensionados en julio comenzará el 8 con los beneficiarios de haber mínimo cuyo DNI finaliza en 0.

Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales ya pueden conocer la fecha de cobro de julio. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará el calendario de pagos el 8 de julio con los jubilados que perciben el haber mínimo y cuyos DNI finalizan en 0.

En el séptimo mes del año, estos beneficiarios serán los primeros en recibir el aumento del 2,1 por ciento, porcentaje correspondiente a la inflación de mayo informada por el Indec, en línea con la fórmula de movilidad vigente.

Anses: quiénes son los primeros beneficiarios en cobrar en julio Anses confirmó que el calendario de pagos comienza el 8 de julio para quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas. Luego, el cronograma continuará de forma escalonada según terminación de DNI. Sin embargo, los pagos previstos para el 9 de julio se ven afectados por el feriado nacional, por lo que los depósitos se retomarán el 10 de julio con los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 1.

Con el aumento previsto, el haber mínimo ascenderá a $411.786. A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $481.786. De esta manera, ningún jubilado que perciba la mínima cobrará menos que esa cifra. Por su parte, quienes tengan haberes superiores recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Quedan excluidos del refuerzo los jubilados y pensionados con ingresos más elevados.