Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas sacó una promoción para ir a ver a la Selección a EE.UU.

El Mundial 2026 sigue rodando y la Selección Argentina enfrenta a Jordania, por eso Aerolíneas Argentinas ofrece viajes con precios en promoción.

Aerolíneas Argentinas confirmó, tras el triunfo ante Austria con dos goles de Lionel Messi que lanza una tarifa promocional de USD 500 para el tramo de ida en los vuelos especiales con destino a Dallas, para el duelo contra Jordania en el tercer partido del grupo en el Mundial 2026.

Los vuelos estarán programados para los días 25 y 26 de junio próximos, días previos al duelo con Jordania que será el 27 de junio a las 23 (hora Argentina).

Aerolíneas Argentinas rumbo al Mundial 2026 Estas operaciones forman parte de la programación especial de la compañía para acompañar a los hinchas argentinos que viajan a Estados Unidos durante la máxima cita del fútbol mundial, habiéndose ya operado tres vuelos: dos a Kansas y uno a Dallas.

Los vuelos especiales se complementan con la oferta regular de Aerolíneas Argentinas hacia Miami, brindando a los pasajeros distintas alternativas de conexión hacia las sedes del Mundial.