La abuela de casi 100 años fan de Lionel Messi y la extraña propuesta que le hizo en el Mundial de Clubes

Una abuela de casi 100 años, declarada fan de Lionel Messi, causó furor en la tribuna en Dallas con un emotivo cartel.

Lionel Messi tuvo una función especial en Dallas, más allá de la plusmarca de 18 goles que estableció con su segundo tanto. En la tribuna apareció una abuela, declarada fanática del astro, con casi 100 años de edad, generando imágenes únicas en el contexto de los mundiales, donde el público exhibe un protagonismo diferente al de las ligas domésticas.

Se trata de Pauline Kana, de 99 años, una figura de las redes sociales en Estados Unidos y abuela del conocido tiktoker Ross Smith. La particularidad es que no es una argentina residente en EE.UU. que finalmente puede ver a Messi en acción, sino un personaje que ha ganado notoriedad por sus hazañas.

Kana ostenta el récord Guinness por ser la mujer de mayor edad (99 años y 274 días) en realizar "crowdsurfing", siendo llevada en andas por unas 20.000 personas. Este hito ocurrió a fines de mayo en Belville, Texas, pocos días antes del inicio de la preparación para el Mundial 2026.

Mirá el video que hizo viral a Pauline Kana El fanatismo de la abuela y su extraña propuesta El fervor de Pauline Kana por Lionel Messi no es nuevo. En el Mundial de Clubes 2025, ya había mostrado su devoción con un cartel que rezaba: "¿Messi, quieres casarte conmigo?". En esa ocasión, el delantero rosarino le dedicó un saludo mientras realizaba la entrada en calor.