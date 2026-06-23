Lionel Messi festejó su doblete de gol con un hombre misterioso y el momento se volvió viral: de quién se trata

Tras el agónico final del partido entre Argentina y Austria, quedó una joya de recuerdo para uno de los periodista más conocidos del mundo del deporte en nuestro país.

Con intensas vueltas y hasta un penal errado por una de las grandes figuras del fútbol mundial, el partido disputado el pasado lunes entre la Selección Argentina y Austria dejó una incógnita que luego se volvió viral con el correr de las horas. Se trata del festejo agónico de Lionel Messi con un hombre de la tribuna.

El festejo viral de Messi que le cambió la vida a un hombre Según el periodista, es uno de los mejores momentos de su vida profesional. Instagram @joaquinbru El Diez de la Albiceleste volvió a dar que hablar en esta última disputa futbolística, primero por un penal errado y luego por un doblete que hizo festejar a más de un país porque así le dio la clasificación oficial al Mundial de Fútbol 2026. Sin embargo, el festejo del segundo gol de Lio fue lo más viral de la noche.

La foto para el recuerdo que guardará Bruno. Instagram @joaquinbru Segundos luego de meter la pelota bajo los tres palos, el astro del fútbol corrió hacia los carteles para su clásico festejo y lo primero que hizo fue clavar su mirada a la primera fila y estirar sus manos para festejar con un hombre que demostró la ilusión de todo un país en solo un par de ojos.

Joaquín Bruno, el elegido de Messi para un festejo memorable. Instagram @joaquinbru No era un hombre más, con el correr de las horas se conoció que se trataba de Joaquín Bruno, un reconocido periodista de TyC Sports que luego reveló sus sentimientos y emociones a cada portal de noticias. “Estoy temblando. Vino Leo a festejar aca el segundo gol. Me vio gritándolo y vino a saludar. Es uno de los mejores días de mi vida periodística”, dijo Bruno en un video en redes.