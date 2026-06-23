La tajante frase de Mbappé sobre Messi cuando le preguntaron si se fija en batir los récords de Leo

Kylian Mbappé fue contundente cuando le consultaron sobre si se fija en batir los récords que ostenta el capitán de la Selección argentina.

Kylian Mbappé volvió a ser determinante en el Mundial 2026 y, tras marcar un doblete en la goleada 3-0 de Francia sobre Irak, se refirió a Lionel Messi, quien horas antes había alcanzado un nuevo récord histórico con la Selección argentina. Sin esquivar la consulta, el delantero francés dejó una frase que rápidamente dio la vuelta al mundo: "Si me centrara en ver lo que hace Leo, tendría que esforzarme aún más".

La tajante frase dé Mbappé sobre si se fija en romper los récords de Messi Luego de sellar la clasificación a los dieciseisavos de final, la figura del Real Madrid dejó en claro que no está pendiente de la actuación del capitán argentino, quien se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: "Leo siempre marca. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. No me fijo en lo que hace para nada. Solo pienso en ayudar a mi equipo", aseguró.

Lionel Messi sigue haciendo historia y ahora, Mbappé lo llenó de elogios. Fotobaires El atacante francés también alcanzó una marca personal importante. Con el encuentro ante Irak llegó a los 100 partidos con la camiseta de Francia y acumula 16 goles en Copas del Mundo, dos menos que Messi y la misma cantidad que Miroslav Klose, quien hasta esta edición ostentaba el récord histórico.

El optimismo por el gran nivel de Francia en las primeras dos fechas Además, Kylian Mbappé se mostró conforme con su nivel en este arranque del certamen y destacó el trabajo realizado para llegar en plenitud física: "Me siento muy bien. Todo el mundo sabe que un Mundial es un objetivo muy importante para un jugador. Intenté hacer la mejor temporada posible con el Real Madrid y, después de la lesión que sufrí en enero, trabajé mucho para llegar en buenas condiciones", explicó.