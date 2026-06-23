La reacción de los medios del mundo al nuevo show de Messi en el Mundial 2026: se acaban las palabras

Lionel Messi sigue haciendo historia en la Copa del Mundo 2026 y tras su doblete frente a Austria, los medios del mundo se rindieron ante sus pies.

Lionel Messi marcó los dos goles ante Austria y el mundo se volvió a rendir ante sus pies.

Lionel Messi volvió a hacer historia y el planeta entero quedó rendido a sus pies. Si el triplete en el debut de la Selección argentina ante Argelia ya había provocado una ola de admiración mundial, el doblete en la victoria frente a Austria terminó de convertirlo en el gran protagonista del Mundial 2026. Con sus dos tantos, el capitán albiceleste alcanzó los 18 goles y se transformó en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, dejando atrás la marca de Miroslav Klose.

La reacción de los medios del mundo al nuevo show de Messi en el Mundial 2026 La repercusión fue inmediata y los principales medios internacionales no tardaron en destacar la nueva hazaña del rosarino. El diario Marca, de España, lo definió como "el Messi más histórico" y resaltó que logró instalarse en la cima del fútbol mundial a fuerza de goles. Mientras tanto, The Guardian, de Inglaterra, eligió un tono más sobrio y remarcó que el argentino rompió el récord mundialista con su primer tanto de la noche.

El medio español MARCA se rindió ante los pies de Messi. MARCA En Brasil también se hicieron eco de la actuación del capitán argentino. GeGlobo apeló a la euforia con un contundente: "¡Messi 18 veces! La estrella abre el marcador y rompe el récord". En la misma línea, The Sun tituló "La Edad de Leo" y destacó que el astro, a sus 38 años, sigue reescribiendo la historia del fútbol mundial con una vigencia que parece no tener fecha de vencimiento.

Incluso en Francia, donde la rivalidad deportiva con Kylian Mbappé está más presente que nunca, reconocieron la dimensión de la gesta. L'Equipe aseguró que el campeón del mundo en Qatar 2022 continúa consolidando su estatus de leyenda, aunque también le dejó un desafío abierto: intentar acercarse a la histórica marca de 13 goles en un solo Mundial que ostenta Just Fontaine. Mientras tanto, en Portugal, A Bola fue contundente: "Messi es el nuevo Rey". Por último, desde Italia, La Gazzetta dello Sport también destacó la actuación del rosarino y recordó que, pese a haber fallado un penal, igualmente terminó firmando un doblete histórico en la clasificación argentina.