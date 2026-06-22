¡Qué locura, Leo! Messi se convirtió en el máximo goleador absoluto en la historia de los Mundiales

Lionel Messi alcanzó un nuevo hito en su carrera al convertir a los 38 minutos del partido frente a Austria y transformarse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Con este tanto, el capitán argentino llegó a 17 conquistas en la Copa del Mundo y superó por una a Miroslav Klose, quien ostentaba el récord con 16.

El delantero había comenzado el Mundial 2026 a tres goles de la marca del alemán, pero redujo rápidamente la diferencia con el triplete que anotó en el debut ante Argelia. Ahora, en el AT&T Stadium de Arlington, sumó un nuevo gol para quedar en lo más alto de la tabla histórica.

La cifra adquiere un valor aún mayor por el recorrido que representa: dos décadas después de convertir su primer gol mundialista frente a Serbia y Montenegro en Alemania 2006, Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del torneo más importante del fútbol.

Así fue gol 17 de Lionel Messi en Mundiales El golazo de Messi para el 1-0 ante Austria Telefe Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.