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Lionel Messi

¡Qué locura, Leo! Messi se convirtió en el máximo goleador absoluto en la historia de los Mundiales

Veinte años después de su primer gol mundialista, el astro argentino volvió a agrandar su leyenda.

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Messi marcó ante Austria y superó el récord de goles mundialistas que ostentaba Miroslav Klose.

Messi marcó ante Austria y superó el récord de goles mundialistas que ostentaba Miroslav Klose.

EFE

Lionel Messi alcanzó un nuevo hito en su carrera al convertir a los 38 minutos del partido frente a Austria y transformarse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Con este tanto, el capitán argentino llegó a 17 conquistas en la Copa del Mundo y superó por una a Miroslav Klose, quien ostentaba el récord con 16.

El delantero había comenzado el Mundial 2026 a tres goles de la marca del alemán, pero redujo rápidamente la diferencia con el triplete que anotó en el debut ante Argelia. Ahora, en el AT&T Stadium de Arlington, sumó un nuevo gol para quedar en lo más alto de la tabla histórica.

La cifra adquiere un valor aún mayor por el recorrido que representa: dos décadas después de convertir su primer gol mundialista frente a Serbia y Montenegro en Alemania 2006, Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del torneo más importante del fútbol.

Así fue gol 17 de Lionel Messi en Mundiales

El golazo de Messi para el 1-0 ante Austria

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