Penal con suspenso: así fue la falta sobre Lautaro Martínez que el árbitro demoró varios minutos en cobrar
La revisión arbitral mantuvo en vilo a la Albiceleste antes de una de las primeras acciones determinantes del encuentro.
La Selección argentina tuvo una ocasión inmejorable para ponerse en ventaja en los primeros minutos del duelo ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. Apenas disputados 3 minutos del encuentro, Stefan Posch bajó a Lautaro Martínez dentro del área.
El árbitro egipcio Amin Mohamed Omar no cobró la infracción en principio, pero el delantero argentino permaneció varios segundos tirado dentro del área acusando dolor por el golpe. Finalmente, la jugada fue a revisión.
Tras repasar la jugada, el juez decidió sancionar penal a favor de la Selección a los 6' del primer tiempo.
Así fue la falta sobre Lautaro Martínez
Dos minutos después, Lionel Messi se hizo cargo de la ejecución. Sin embargo, el capitán argentino no logró convertir: su remate se fue desviado y el encuentro continuó igualado 0 a 0.
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