Manu Ginóbili, presente en Dallas: así reaccionó al penal errado por Messi

Durante el partido ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 , Manu Ginóbili dijo presente en las tribunas del estadio de Dallas para acompañar a la Selección argentina . El exbasquetbolista siguió de cerca las acciones del encuentro y fue protagonista de una de las imágenes que dejó el inicio del duelo.

La transmisión oficial enfocó al ex NBA luego de una de las jugadas más trascendentes de los primeros minutos: el penal que Lionel Messi no pudo convertir para poner en ventaja a la Albiceleste.

La acción se produjo cuando Lautaro Martínez cayó dentro del área tras una infracción del defensor austríaco Stefan Posch . Aunque la falta parecía clara, el árbitro egipcio Amin Mohamed Omar demoró la decisión mientras recibía la asistencia del VAR.

Tras la revisión, el juez sancionó la pena máxima para Argentina. Messi tomó la pelota y se hizo cargo de la ejecución, pero su remate se fue desviado, por lo que el marcador permaneció sin cambios.

Instantes después, las cámaras mostraron a Ginóbili en las tribunas, lamentando la oportunidad desperdiciada pero con una sonrisa.

La reacción de Manu Ginóbili al penal errado por Messi

La presencia del bahiense no pasó inadvertida y el público lo ovacionó con un "Manu, Manu". Considerado uno de los deportistas más importantes de la historia argentina, Ginóbili aprovechó su estadía en Estados Unidos para acompañar a la Selección en un compromiso clave del Mundial 2026.

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