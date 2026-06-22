En vivo: tras el penal errado, Messi convirtió un golazo y la Selección argentina le gana 1-0 a Austria

Después del penal que falló a los 8 minutos, Messi le puso el moño a una tremenda jugada colectiva y la Selección se está clasificando a 16avos de final.

Lionel Messi celebra su histórico gol ante Austria. El 10 le puso el moño a una gran jugada colectiva y es el goleador del Mundial con 4 conquistas.

Con un verdadero golazo de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, la Selección argentina le gana 1-0 Austria, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo J, y está abrochando la clasificación a 16avos de final de la Copa del Mundo.

El astro rosarinorompió un histórico récord en mundiales al alcanzar los 17 tantos tras el convertido de penal ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026.

Tras un buen comienzo de los dirigidos por Lionel Scaloni, a instancias del VAR, el árbitro sancionó un penal sobre Lautaro Martínez a los 5 minutos, pero Lionel Messi no pudo aprovechar la oportunidad: a los 8', el capitán remató desde los doce pasos y desperdició una chance inmejorable para abrir el marcador y convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales en soledad.

El penal fallado por Messi ante Austria El penal errado por Messi ante Austria Telefe Después de un arranque dominante de Argentina, Austria logró equilibrar el desarrollo y comenzó a manejar más tiempo la pelota tras el penal desperdiciado por Lionel Messi. El conjunto europeo adelantó sus líneas, le quitó protagonismo al mediocampo albiceleste y llevó el partido a un trámite más disputado.

A los 18 minutos, el capitán argentino volvió a estar cerca de romper el cero con una acción dentro del área, pero no logró definir con precisión. Con 23 minutos jugados y el marcador 0 a 0, el encuentro ingresó en la obligatoria pausa del cooling break que vino bien para paliar las altas temperaturas en Dallas.