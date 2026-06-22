La brutal sentencia del DT de Austria sobre Lionel Messi tras su doblete y el nivelazo en el Mundial

El entrenador de Austria, Ralf Rangnick, llenó de elogios al capitán argentino y se mostró fascinado por su capacidad para definir los partidos.

Hay actuaciones que no admiten discusión. Lionel Messi volvió a ser la gran figura de la Selección argentina con un histórico doblete en el triunfo 2-0 ante Austria, resultado que aseguró la clasificación de la Scaloneta a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Y una vez terminado el encuentro, hasta el entrenador rival terminó rindiéndose ante la figura del mejor de todos los tiempos.

Rangnick, rendido a los pies de Lionel Messi "Si alguien tiene 39 años y puede marcar dos goles, cinco al comienzo de un Mundial, eso marca la diferencia. Messi ha demostrado que es el mejor. No necesita muchas oportunidades para decidir un partido", fue la frase que marcó la conferencia de Ralf Rangnick, DT del combinado austríaco, después de semejante actuación del capitán albiceleste en Dallas.

Las palabras del alemán no sorprendieron del todo. Es que en la previa del duelo ya había advertido sobre el desafío que implicaba enfrentarse a la Pulga, donde llegó a resaltar que "es un jugador extraordinario y sensacional, además de uno de los mejores de la historia. Es obvio que Argentina es mucho más que él, pero es el guía de un grupo de grandes jugadores".

Messi, otra vez héroe para que Argentina le gane 2-0 a Austria en el Mundial 2026. EFE Laimer se sumó a los halagos para el capitán argentino No obstante, los elogios a Messi no terminaron ahí. Tras el pitazo final, Konrad Laimer también explicó por qué resulta tan difícil controlar al campeón del mundo. "Si pierdes la posesión ahí, como hemos visto muchas veces, le das el balón a su número 10 y él sabe perfectamente qué hacer con él. Lo hacen muy, muy bien. Por eso nos enfrentamos a un muy buen equipo", analizó el jugador del Bayern Múnich, una de las figuras que tiene Austria.

Con cinco goles en apenas dos partidos, el rosarino atraviesa un comienzo de Mundial demoledor y vuelve a ser el gran líder futbolístico de una Selección que ya selló su boleto para los mata-mata. No para de desafiar al tiempo...