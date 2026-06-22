Todos los impresionantes récords que Lionel Messi alcanzó en la victoria de Argentina ante Austria

La actuación de Lionel Messi frente a Austria quedó grabada en la historia del fútbol. El capitán de la Selección argentina fue la gran figura del triunfo 2-0 por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y, además de asegurar la clasificación a los 16avos de final, alcanzó una serie de récords que lo consolidan aún más como uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

Con su doblete en el AT&T Stadium de Dallas, el rosarino rompió y amplió marcas históricas que fueron destacadas por Guinness World Records y que abarcan goles, partidos, victorias y minutos disputados en Copas del Mundo.

El primer gran récord llegó gracias a sus dos tantos ante Austria . Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y quedó como el máximo goleador histórico del torneo, superando definitivamente a todos sus perseguidores.

La marca adquiere un valor especial porque el rosarino llegó al encuentro compartiendo la cima de la tabla histórica y terminó la jornada en soledad como el máximo artillero mundialista.

La presencia de Messi frente a Austria también le permitió ampliar otro registro que ya le pertenecía. El capitán argentino disputó su partido número 28 en Copas del Mundo, una cifra inédita en la historia del certamen.

Messi volvió a hacer historia: marcó un doblete ante Austria y rompió varios récords mundiales que lo consolidan como una leyenda absoluta.

Desde su debut en Alemania 2006 hasta la actual edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el rosarino atravesó seis Mundiales y mantuvo una vigencia extraordinaria.

Nadie ganó más partidos que Messi

Messi hizo historia otra vez: todos los récords que rompió ante Austria. EFE

El triunfo de la Selección argentina sumó un nuevo capítulo a su legado. Con la victoria ante Austria, Messi llegó a 18 partidos ganados en Mundiales, convirtiéndose en el futbolista con más victorias en la historia de la competencia.

El registro incluye triunfos en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el actual Mundial 2026.

Récord de minutos jugados en la Copa del Mundo

Leo Messi y la felicidad a flor de piel. Una vez más, hizo delirar al pueblo argentino y sigue pulverizando récords a horas de cumplir 39 años. EFE

La lista de marcas no terminó ahí. Messi alcanzó los 2.489 minutos disputados en Mundiales, estableciendo un nuevo récord absoluto de tiempo jugado en la máxima competencia del fútbol.

La cifra refleja no solo su calidad, sino también una continuidad y una longevidad excepcionales al más alto nivel.

A sus 39 años, Lionel Messi continúa ampliando registros que parecen inalcanzables y sigue escribiendo capítulos únicos en la historia del fútbol mundial.

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