Confirmaron la mejor noticia para Lionel Messi y su familia: qué pasó con Jorge Messi

Luego de días caóticos y preocupación por la salud del padre del mejor jugador del mundo, finalmente dieron a conocer una gran noticia para el entorno.

Argentina ganó 2 a 0 y la felicidad es absoluta. Pero la alegría aumentó cuando, en los primeros minutos de LAM (América TV), Ángel de Brito confirmó una de las noticias más esperadas en el ámbito Messi y, en consecuencia, para todo el mundo que sigue y acompaña a donde quiera que el astro va.

En el arranque de su ciclo, el periodista celebró el triunfo de la Selección con una primicia fundamental: finalmente, Jorge Messi recibió el alta médica luego de estar internado algunos días. La noticia trae una enorme tranquilidad y renueva la expectativa de que, con este gran paso en su recuperación, el hombre pueda reunirse con su hijo para acompañarlo de cerca en lo que resta del Mundial.

Jorge Messi fue dado de alta Este alivio llega después de una semana cargada de tensión y preocupación. Luego de que, el propio Lionel, visiblemente conmovido tras marcar un hat-trick en el debut ante Argelia, confesó en vivo que venía atravesando "días difíciles" por cuestiones ajenas a la pelota. Rápidamente se supo que el motivo detrás de esa emoción era el delicado estado de salud de su padre, quien se encontraba internado bajo tratamiento médico, contenido en todo momento por su esposa Celia Messi.

Sin embargo, el hermetismo que la familia intentó mantener fue vulnerado de la peor manera el pasado 18 de junio, cuando una fake news sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Messi inundó las redes. La falsa información, difundida al aire por Florencia Peña en Luzu TV, generó un repudio generalizado y obligó al entorno del jugador a sacar un comunicado exigiendo respeto y frenando las especulaciones.