Fiesta argentina en Buenos Aires: cientos de hinchas vieron el triunfo de la Selección argentina

En un nuevo encuentro de la Selección argentina en el Mundial 2026, la pantalla gigante ubicada en Plaza San Martín tuvo una gran convocatoria para ver la victoria por 2-0 ante Austria. El partido tuvo como gran protagonista a Lionel Messi, autor de los dos goles, quien además rompió el récord y se consagró como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.