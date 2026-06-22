Fiesta argentina en Buenos Aires: cientos de hinchas vieron el triunfo de la Selección argentina
La Selección argentina venció 2-0 a Austria con dos goles de Lionel Messi, mientras cientos de hinchas siguieron el partido en Plaza San Martín.
En un nuevo encuentro de la Selección argentina en el Mundial 2026, la pantalla gigante ubicada en Plaza San Martín tuvo una gran convocatoria para ver la victoria por 2-0 ante Austria. El partido tuvo como gran protagonista a Lionel Messi, autor de los dos goles, quien además rompió el récord y se consagró como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.
En Retiro, centenares de personas se acercaron a la plaza para seguir el encuentro correspondiente a la segunda fecha del torneo. Con Messi como figura, Argentina consiguió un triunfo clave y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial.