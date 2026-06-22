Entradas por las nubes: los hinchas argentinos pagaron hasta US$ 2.500 para ver el duelo con Austria

La expectativa por el enfrentamiento entre Argentina y Austria en Dallas por el Mundial 2026 generó un fuerte aumento en las entradas. En la previa del encuentro, entradas fue la palabra que más se repitió entre los hinchas que dialogaron con MDZ, quienes contaron cómo consiguieron sus tickets y cuánto dinero debieron pagar para asegurarse un lugar en el estadio.

Las respuestas mostraron un escenario de precios elevados y una fuerte demanda. Mientras algunos lograron comprar sus boletos con varios meses de anticipación a través de la página oficial de la FIFA, otros continuaban buscando una entrada a pocas horas del partido y reconocían que los valores seguían aumentando.

Entradas de alta demanda para el Mundial 2026 Entre los testimonios recopilados por MDZ aparecieron distintos valores pagados por los simpatizantes argentinos. Uno de ellos explicó que consiguió su entrada "por internet de la FIFA" hace varios meses y abonó US$700. Otro hincha indicó que pagó US$750, mientras que un tercero contó que todavía esperaba conseguir su ticket y estimaba que debería desembolsar alrededor de US$1.000, al describir el precio como "saladita".

También hubo quienes afirmaron haber conseguido entradas por aproximadamente US$600, uno de los valores más bajos mencionados durante la recorrida realizada por MDZ en las inmediaciones del estadio. Uno de los relatos reflejó las dificultades para conseguir un lugar. El hincha explicó que viajó sin entrada y que, tras varios días de búsqueda, encontró a una persona que vendía boletos y terminó pagando US$1.100 para ingresar al encuentro. Otro simpatizante aseguró haber abonado US$1.500 por una entrada adquirida mediante la página oficial de la FIFA. Aunque reconoció el alto costo, sostuvo que priorizó comprar por un canal legal.

La búsqueda continúa y algunos ponen un límite No todos los argentinos presentes en Dallas habían logrado conseguir un boleto. Un grupo de hinchas reconoció que seguía buscando entradas y describió el panorama como complicado debido a la cantidad de personas interesadas y a los elevados precios. Consultado por MDZ sobre cuál era el monto máximo que estaría dispuesto a pagar, uno de los simpatizantes respondió que llegaría hasta los US$1.000 o US$1.200 como límite para poder asistir al partido.