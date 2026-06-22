Ahora Messi es el único máximo goleador en la historia de los Mundiales: a cuánto están Mbappé y Cristiano

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. Con los dos goles convertidos en el partido frente a Austria por el Mundial 2026 , el capitán argentino alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se transformó en el máximo goleador histórico del torneo .

De esta manera, el rosarino superó al alemán Miroslav Klose, quien lideraba la tabla desde Brasil 2014 con 16 conquistas. El récord era uno de los pocos hitos individuales que aún no estaban en poder del campeón del mundo con Argentina.

El golazo de Messi para el 1-0 ante Austria

Messi comenzó la Copa del Mundo 2026 con 13 goles, tres menos que Klose. Sin embargo, el triplete anotado ante Argelia en la primera fecha y los dos frente a Austria le permitieron alcanzar una cifra histórica, exactamente veinte años después de haber marcado su primer gol mundialista frente a Serbia y Montenegro en Alemania 2006.

Los 18 goles de Messi están repartidos en seis participaciones mundialistas. Su estreno goleador llegó en Alemania 2006, donde convirtió una vez. En Sudáfrica 2010 no logró marcar, mientras que en Brasil 2014 anotó cuatro tantos.

Luego sumó un gol en Rusia 2018, firmó su mejor actuación con siete conquistas en Qatar 2022 y ya acumula cinco festejos en el Mundial 2026 . En total, alcanzó la marca en 28 partidos disputados.

Detrás del argentino aparecen Miroslav Klose, con 16 goles para Alemania, y Ronaldo Nazário, quien cerró su carrera mundialista con 15 tantos para Brasil.

A cuánto están Mbappé y Cristiano Ronaldo

Entre los futbolistas que todavía pueden acercarse al récord sobresale Kylian Mbappé. El delantero francés acumula 14 goles en apenas 15 partidos mundialistas y es el perseguidor más cercano de Messi entre los jugadores en actividad.

Mbappé disputó tres Copas del Mundo. Marcó cuatro goles en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y ya suma dos en la edición 2026. Con apenas 27 años, todavía tiene margen para seguir escalando posiciones y amenazar la nueva marca del argentino.

Kilyan Mbappé tiene apenas 3 goles menos que Lionel Messi en Mundiales. EFE

Otro nombre que aparece entre los goleadores activos es Harry Kane. El delantero inglés acumula 10 tantos en Mundiales: seis en Rusia 2018, dos en Qatar 2022 y dos en el torneo actual. Sus números lo mantienen entre los artilleros más destacados de su generación.

El caso de Cristiano Ronaldo es diferente. Aunque es el máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones, sus registros en los Mundiales son más modestos. El portugués acumula ocho goles en 22 partidos repartidos en cinco Copas del Mundo.

Además, en la actual edición del Mundial 2026 todavía no logró marcar. Por esa razón, la distancia con Messi es considerable: el argentino le lleva diez goles en la tabla histórica de máximos anotadores de la competencia.

Cristiano Ronaldo, lejos del récord. EFE

Con 18 tantos y el récord en soledad, Messi añadió un nuevo capítulo a una carrera repleta de marcas extraordinarias. Y, aunque Mbappé aparece con intenciones concretas de desafiarlo, por ahora la cima de los goleadores mundialistas tiene un único dueño.

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