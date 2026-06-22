La Selección argentina recibió una preocupante noticia tras el triunfo ante Austria que la clasificó a 16avos

La Selección argentina celebró la victoria ante Austria y el pase a los 16avos de final del Mundial 2026 , pero no todas fueron buenas noticias para Lionel Scaloni . Cristian Romero encendió las alarmas al abandonar el campo de juego a los 10 minutos del segundo tiempo por una molestia física que obligó al cuerpo técnico a actuar rápidamente.

La preocupación fue inmediata porque el defensor sintió dolor en la rodilla derecha , la misma que lo había tenido a maltraer durante su etapa en Tottenham y que puso en duda su presencia en la Copa del Mundo meses atrás. El episodio se produjo tras un fuerte cruce con Marcel Sabitzer, luego del cual el cordobés quedó tendido sobre el césped tomándose la zona afectada.

Según informó Gastón Edul en TyC Sports, Romero sufrió una molestia en la misma rodilla de la lesión anterior, pero no se trataría de un problema de gravedad. La idea es que descanse durante algunos días para evitar riesgos mayores.

De acuerdo con la información, el defensor no estará disponible para el encuentro frente a Jordania, pero su participación en los 16avos de final no estaría descartada. El objetivo del cuerpo médico será que llegue en óptimas condiciones al primer partido de eliminación directa, previsto para el 3 de julio.

La decisión de reemplazarlo rápidamente también respondió a esa lógica. Con la clasificación ya encaminada y el calendario todavía por delante, Scaloni prefirió evitar cualquier complicación que pudiera comprometer la continuidad de Romero en el torneo.

Mientras espera los estudios correspondientes, la Selección recibió una señal alentadora: el golpe no dejaría al Cuti fuera del Mundial. De hecho, una vez en el banco de suplentes fue visto siguiendo el partido junto a sus compañeros con hielo sobre la rodilla, una imagen que aportó algo de tranquilidad después del susto inicial.

Cuti Romero, con hielo en su rodilla derecha tras ser reemplazado por Otamendi. pic.twitter.com/DYLCeee8Ml — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

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