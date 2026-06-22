La reacción de Miroslav Klose después de que Messi le quitara una marca histórica en los Mundiales

Lionel Messi sumó otro capítulo inolvidable a su carrera al convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Con los dos tantos anotados en la victoria de Argentina por 2-0 frente a Austria , el capitán albiceleste alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y dejó atrás la marca de 16 que durante años perteneció a Miroslav Klose .

La conquista del rosarino provocó repercusiones en todo el mundo del fútbol, pero una de las más esperadas era la del propio Klose . El exdelantero alemán, campeón mundial en Brasil 2014 y dueño del récord hasta esta edición del torneo, reaccionó con elogios hacia el argentino.

Lejos de lamentar la pérdida de la marca histórica, Klose felicitó públicamente a Messi y volvió a destacar la admiración que siente por el capitán de la Selección argentina.

“¡ Lionel Messi es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!”, declaró Klose al diario alemán Süddeutsche Zeitung después de que el argentino quedara como líder absoluto de la tabla de goleadores mundialistas.

Las palabras del exatacante no sorprendieron a quienes habían seguido sus declaraciones en los días previos. Apenas cinco días antes, en una entrevista concedida al mismo medio, ya había anticipado que veía muy probable que su récord fuera superado durante el Mundial 2026 .

“Y está perfectamente bien. El récord iba a ser superado tarde o temprano, y me alegra que lo haga Messi. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido”, había afirmado entonces.

Para Miroslav Klose, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. NA

Klose también definió al argentino como “un genio”, una valoración que cobra especial relevancia al provenir de quien ocupó durante más de una década el primer lugar entre los máximos artilleros de la historia de la Copa del Mundo.

El récord que Klose mantuvo hasta este Mundial

El alemán había alcanzado los 16 goles mundialistas a lo largo de cuatro participaciones con su selección y se mantuvo en la cima desde Brasil 2014. Sin embargo, el Mundial 2026 terminó marcando el cambio de liderazgo.

Messi comenzó el torneo a tres goles de la marca histórica. El triplete conseguido frente a Argelia en la primera fecha le permitió igualar el récord y los dos tantos convertidos ante Austria lo dejaron solo en la cima con 18 conquistas.

Lionel Messi sigue rompiendo récords. EFE

Así, mientras el argentino sigue ampliando una carrera repleta de hitos, Klose optó por el reconocimiento y la admiración. Su mensaje dejó en claro que, para él, no existe mejor heredero para una marca que parecía destinada a perdurar durante muchos años.

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