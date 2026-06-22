De Serbia y Montenegro a Austria: todos los goles de Messi en mundiales

Con sus dos goles a Austria, Lionel Messi alcanzó los 18 goles en mundiales y es el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo,

Viejo es el viento y todavía sopla. Esa icónica frase atribuida al mítico boxeador panameño Roberto "Manos de Piedra" Durán bien puede aplicarse a Lionel Messi. El eterno Diez, que parece resistir como nadie al paso del tiempo, sigue dando muestras de una envidiable vigencia. Y no lo hace en cualquier lugar. Lo hace en el escenario más grande que tiene el fútbol: el Mundial.

A días de cumplir 39 años, el capitán albiceleste volvió a demostrar que sigue siendo uno de los mejores futbolistas del mundo, sino el mejor. Tras haberle anotado tres goles a Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026 (y justo el día en el que se cumplían 20 años desde su primer juego en una cita mundialista), el astro rosarino igualó a a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de la competición.

Con todos los ojos puestos en él (cuándo no), Messi salió al AT&T Stadium de Dallas con el récord absoluto al alcance de su mano... o de su pie izquierdo. Pese a que a lo largo de su carrera siempre se ha mostrado indiferente a las distinciones individuales, la Pulga no para de coleccionarlas.

Justo en la ciudad en la que hace 32 años le "cortaron las piernas" a Diego Maradona, llegó otro Diez argentino para poner patas para arriba la historia: con dos goles lideró a la Albiceleste para darle el liderazgo del grupo J y la clasificación a dieciseisavos. No lo amedrantó el penal fallado. Siguió a lo suyo y nuevamente fue el mejor de un equipo que parece insaciable y que busca revalidar el título obtenido en Qatar 2022.