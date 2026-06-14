La sorpresiva respuesta de Miroslav Klose a la posibilidad de que Messi rompa su récord de goles en Mundiales
El legendario exdelantero alemán habló sobre la chance de que Lionel Messi supere su histórica marca de 16 goles en las Copas del Mundo (está a tres).
Si alguien esperaba que Miroslav Klose defendiera con uñas y dientes su récord histórico en los Mundiales, se equivocó. El alemán, dueño de los 16 goles que lo convierten en el máximo artillero de la historia de la Copa del Mundo, sorprendió con una declaración que hizo ruido en el mundo del fútbol: quiere que Lionel Messi sea quien le arrebate ese lugar.
Qué dijo Klose sobre la posibilidad que Messi lo supere como máximo goleador en la historia de los Mundiales
En la previa del Mundial 2026, el exdelantero de Alemania habló con el diario Süddeutsche Zeitung y fue directo al grano cuando le preguntaron por la posibilidad de que alguien supere su marca. Lejos de mostrarse preocupado, admitió: “Espero que mi récord se rompa en este torneo. Messi es bienvenido a hacerlo”.
Klose también dejó en claro la admiración que siente por la Pulga desde hace años. “Soy un gran fan de él. Siempre lo he sido”, reconoció el exgoleador del Bayern Múnich.
Además, el campeón del mundo en Brasil 2014 explicó por qué considera que esta edición puede ser especial para los cazadores de récords. “Con más equipos hay más partidos y, por lo tanto, más posibilidades de marcar goles”, analizó.
La ilusión no parece tan descabellada. Messi aterriza en esta nueva Copa del Mundo con 13 goles en Mundiales y, si Argentina vuelve a ser protagonista, tendrá varios partidos por delante para acercarse a una cifra que parecía inalcanzable. Con apenas tres tantos de diferencia, el capitán de la Scaloneta tiene muchas chances de adueñarse de otra marca histórica en su legendario carrera.
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