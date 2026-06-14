Con dos esquemas diferentes, las pruebas de Scaloni a 48 horas del debut de Argentina en el Mundial

Lionel Scaloni, DT de la Selección, sorprendió en la última práctica con cambios de esquema y distintas variantes para enfrentar a Argelia en el estreno.

La Selección argentina atraviesa las horas decisivas antes de su estreno en el Mundial 2026. Este martes, desde las 22, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Argelia en Kansas City y, aunque el entrenador tiene gran parte de la formación definida, el último ensayo táctico dejó en evidencia que todavía analiza distintas alternativas para el debut.

El DT sorprendió en la última práctica con cambios de esquema Julián Álvarez entrenamiento Selección Argentina Julián Álvarez y Lautaro Martínez continúan disputándose el lugar para acompañar a Messi desde el arranque. @Argentina Durante la práctica, Scaloni probó inicialmente un esquema 5-3-2, una variante poco habitual en los últimos tiempos. En esa formación, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez integraron la línea de tres centrales, mientras que Giuliano Simeone y Nicolás González actuaron como carrileros. En el mediocampo estuvieron Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, con Lionel Messi acompañado por un delantero a definir entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Sin embargo, el ensayo no terminó allí. Minutos más tarde, el entrenador modificó el dibujo táctico y pasó a un 4-4-2 más tradicional. Gonzalo Montiel ingresó como lateral derecho, Thiago Almada reemplazó a Nicolás González para reforzar la mitad de la cancha y Lisandro Martínez pasó a ocupar el lateral izquierdo.

Scaloni todavía no definió el equipo y las pruebas continúan Lionel Scaloni entrenamientos Selección Argentina Mundial 2026 Scaloni metió mano y probó dos equipos para el debut ante Argelia. @Argentina Las pruebas continuaron con otras variantes defensivas. En uno de los ejercicios, Facundo Medina también ocupó el lateral izquierdo, mientras que Lisandro Martínez regresó a la zaga central. De esta manera, Scaloni amplió el abanico de opciones pensando en un rival que podría exigir distintas respuestas tácticas durante el partido.