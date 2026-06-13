Lionel Messi subió un nostálgico posteo con una foto suya en cada Mundial: las 6 postales que eligió

A días de empezar a jugar su sexta Copa del Mundo, Lionel Messi evocó su historia en los Mundiales con un book de imágenes muy especial.

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La foto con el Diego no podía faltar en el recuerdo histórico que compartió Messi.

A días del estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a conectar con la emoción de los hinchas. El capitán compartió una publicación especial en la que repasó cada una de sus participaciones mundialistas con una foto representativa de cada torneo, desde Alemania 2006 hasta la cita que está a punto de comenzar en Estados Unidos, México y Canadá.

Una por cada Mundial que jugó: las 6 postales que compartió Lionel Messi La primera imagen elegida en su cuenta de Instagram muestra a un joven Messi en la previa de un partido durante Alemania 2006, con auriculares y la tranquilidad de quien recién empezaba a escribir su historia en la Copa del Mundo.

La foto que compartió Messi del Mundial 2006. La foto que compartió Messi del Mundial 2006. Foto: @leomessi La siguiente, correspondiente a Sudáfrica 2010, tiene un significado especial: aparece junto a Diego Maradona, entonces entrenador de la Albiceleste, recibiendo indicaciones durante una entrada en calor.

Messi junto a Maradona en el Mundial 2010. Messi junto a Maradona en el Mundial 2010. Foto: @leomessi Para Brasil 2014, el capitán optó por una foto con la clásica campera azul de aquella campaña en la que Argentina llegó a la final y quedó a un paso del título.

La foto que compartió Messi del Mundial 2014. La foto que compartió Messi del Mundial 2014. Foto: @leomessi La imagen de Rusia 2018, por su parte, lo muestra concentrado, junto a sus botines, listo para ingresar al campo de juego.