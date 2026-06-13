Lionel Messi subió un nostálgico posteo con una foto suya en cada Mundial: las 6 postales que eligió
A días de empezar a jugar su sexta Copa del Mundo, Lionel Messi evocó su historia en los Mundiales con un book de imágenes muy especial.
A días del estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a conectar con la emoción de los hinchas. El capitán compartió una publicación especial en la que repasó cada una de sus participaciones mundialistas con una foto representativa de cada torneo, desde Alemania 2006 hasta la cita que está a punto de comenzar en Estados Unidos, México y Canadá.
Una por cada Mundial que jugó: las 6 postales que compartió Lionel Messi
La primera imagen elegida en su cuenta de Instagram muestra a un joven Messi en la previa de un partido durante Alemania 2006, con auriculares y la tranquilidad de quien recién empezaba a escribir su historia en la Copa del Mundo.
La siguiente, correspondiente a Sudáfrica 2010, tiene un significado especial: aparece junto a Diego Maradona, entonces entrenador de la Albiceleste, recibiendo indicaciones durante una entrada en calor.
Para Brasil 2014, el capitán optó por una foto con la clásica campera azul de aquella campaña en la que Argentina llegó a la final y quedó a un paso del título.
La imagen de Rusia 2018, por su parte, lo muestra concentrado, junto a sus botines, listo para ingresar al campo de juego.
La secuencia continúa con Qatar 2022, donde eligió una imagen entrenando a máxima intensidad durante el torneo que terminó consagrándolo campeón del mundo y dándole la tercera estrella albiceleste.
Por último, para representar el Mundial 2026, el 10 utilizó la foto tomada durante la sesión oficial organizada por FIFA, la misma que será utilizada en distintas presentaciones del certamen.
Seis fotos, seis momentos distintos de una carrera que atravesó generaciones. La publicación no incluyó texto extenso ni grandes reflexiones, pero el mensaje quedó claro: pasan los años, cambian los escenarios y las camisetas, pero la ilusión mundialista de Messi sigue intacta.