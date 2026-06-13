En pleno Mundial: un equipo de Primera División despidió a su DT y ¡ya se fueron 16 en 2026!

Este sábado, se conoció la noticia de que un club de la Liga Profesional decidió cortar el ciclo de su entrenador. Quién es y cómo quedó la lista.

Mientras la atención total está puesta en el Mundial 2026, el fútbol argentino no da tiempo para el respiro. En ese caso, con una noticia que tomó por sorpresa a todos: Rubén Darío Insua dejó de ser el entrenador de Barracas Central.

La noticia fue confirmada este sábado por el periodista César Luis Merlo, quien a través de su cuenta de X informó que la dirigencia del Guapo decidió ponerle fin al ciclo de un Gallego que estaba a punto de cumplir dos años en el cargo.

El ex DT de San Lorenzo había asumido en septiembre de 2024 y dejó un hito histórico para la institución. Bajo su conducción, Barracas logró clasificarse por primera vez a una competencia internacional y disputó la Copa Sudamericana 2026.

Insúa DT de Barracas No va más: el Gallego Insua se fue de Barracas Central. FotoBaires Los resultados del último semestre terminaron inclinando la balanza. En el Torneo Apertura, el Guapo se quedó afuera de los playoffs en la última fecha tras caer como local ante Banfield. A eso se sumó una flojísima campaña en la Sudamericana, donde finalizó último en su grupo con apenas tres puntos (quedó eliminado con una jornada de antelación).

Los números de Insua al frente de Barracas muestran un recorrido extenso: dirigió 74 partidos, con un saldo de 23 victorias, 28 igualdades y 23 derrotas. Tras su salida, se suma a la extensa lista de técnicos de Primera División que dejaron su cargo a lo largo del año: ya son 16.