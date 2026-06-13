Aun sin jugar, Neymar acaparó todas las miradas en el debut de Brasil y se reunió con dos celebridades

Neymar siguió el partido desde afuera por lesión, recibió una ovación de los hinchas y fue una de las grandes atracciones en el estreno de Brasil.

Aunque no estuvo en cancha para el debut de Brasil, Neymar volvió a ser protagonista en el Mundial.

n sAunque no pudo estar dentro de la cancha por sus problemas físicos, Neymar volvió a demostrar que sigue siendo una de las figuras más convocantes del fútbol mundial. En la previa del debut de Brasil ante Marruecos, el atacante fue protagonista de una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales.

Apenas llegó al escenario del encuentro en Nueva Jersey, el delantero recibió una cálida ovación de los simpatizantes brasileños. Luego protagonizó un llamativo momento junto a dos figuras de alcance mundial: Tom Brady, considerado una leyenda de la NFL, y el rapero Travis Scott. Los tres compartieron una charla relajada en la previa que no tardó en viralizarse.

El encuentro de Neymar que se llevó todas las miradas El encuentro entre Neymar, Tom Brady y Travis Scott El encuentro entre Neymar, Tom Brady y Travis Scott Cazé TV Las imágenes de Cazé TV mostraron a Neymar intercambiando bromas y sonrisas con ambos invitados especiales. Travis Scott incluso apareció luciendo una camiseta de Brasil, un gesto que llamó la atención de los fanáticos y alimentó los comentarios en las redes sociales. Durante el partido, además, celebró el gol de la Canarinha.

La presencia del ex PSG y Barcelona volvió a confirmar su impacto mediático a nivel global. Más allá de no estar disponible para Carlo Ancelotti en el estreno mundialista, Neymar acompañó al plantel desde afuera y se mantuvo cerca de sus compañeros durante toda la jornada.

Cuándo podría volver Neymar en la selección de Ancelotti Embed ¡CERCA DE SUS COMPAÑEROS! Neymar acompaña al plantel de Brasil en el calentamiento previo al debut ante Marruecos por la Copa del Mundo.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/jfNqoZG3Lk — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2026 El cuerpo técnico brasileño sigue de cerca la evolución física del atacante, que continúa recuperándose de una lesión muscular. Si responde favorablemente en los próximos días, podría reincorporarse a los entrenamientos con normalidad durante la próxima semana y quedar a disposición para los siguientes compromisos de Brasil en la fase de grupos.