Dibu Martínez dejó una imagen esperanzadora a 5 días del debut de Argentina contra Argelia

Con el estreno mundialista a la vuelta de la esquina, Emiliano Martínez dio un paso importantísimo tras la fractura que sufrió en uno de sus dedos.

Faltan apenas 5 días para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. El próximo martes 16 de junio, enfrentará a Argelia en Kansas City por la fecha 1 del Grupo J. Y a menos de una semana para el encuentro, todo el país se mantiene expectante con la situación de Emiliano Martínez.

El Dibu sufrió una desafortunada microfractura en el dedo anular de su mano derecha en la final de la Europa League tres semanas atrás. Pese a todo, su convocatoria no corrió riesgo, aunque estaba en duda si llegaría o no al primer partido de la Copa del Mundo. Sin embargo, en las prácticas de este jueves, dejó una imagen muy positiva.

Emiliano Martínez se sacó el yeso y ya se entrena con los guantes Emiliano Martínez se sacó el yeso y ya se entrena con los guantes DSports Es que tras entrenarse desde que comenzó la concentración de manera diferenciada y enyesado, hoy se presentó sin el yeso, con una protección más ligera y, por primera vez, con los guantes puestos. Una señal más que positiva y que da a entender que será titular en el compromiso contra el elenco africano.

De todos modos, el arquero marplatense realiza trabajos de poca intensidad para evitar volver a lastimarse y aún se lo nota con cierta incomodidad, pero el hecho de que ya haya podido calzarse los guantes es una gran noticia. El cuerpo técnico y el médico lo irán evaluando día a día y, si no surge ningún inconveniente, Martínez dirá presente en el once inicial en el debut.

Julián también volvió a las prácticas, pero hay preocupación por Tagliafico Nicolás Tagliafico Tagliafico sufrió un microdesgarro en el sóleo de la pierna izquierda. @Argentina La otra buena noticia para la Selección es que Julián Álvarez también se entrena con normalidad, aunque se especula con que todavía no se meterá en el equipo titular para cuidarlo. La mala es que se confirmó que Nicolás Taglaifico sufrió un desgarro grado 1 (microdesgarro) en el sóleo de su pierna izquierda. Si bien en un principio su lugar en el Mundial no corre riesgo, es casi seguro que no jugará contra Argelia y está en duda también para la fecha 2 contra Austria.