El detalle en el mate del Dibu Martínez que se robó todas las miradas en plena recuperación de su lesión
Aunque no estuvo entre los convocados, Dibu Martínez volvió a convertirse en protagonista por un gesto que rápidamente se viralizó entre los hinchas.
Dibu Martínez volvió a acaparar la atención en la previa del amistoso entre la Selección argentina e Islandia. Mientras el equipo de Lionel Scaloni ultimaba detalles de cara al Mundial 2026, el arquero apareció al borde del campo de juego con un detalle imposible de pasar por alto: un mate decorado con la histórica atajada a Randal Kolo Muani en la final de Qatar 2022.
El marplatense tampoco integró el banco de suplentes, tal como había ocurrido en el encuentro anterior frente a Honduras. Desde un costado de la cancha observó la entrada en calor de sus compañeros acompañado por Nicolás Tagliafico y Simón Escobar, quienes también quedaron fuera de la convocatoria para el partido.
Dibu Martínez mostró su vendaje y un mate que recordó Qatar 2022
Además del llamativo mate, otro aspecto que generó repercusión fue el vendaje que llevaba en su mano derecha. Allí se pudo observar la protección que utiliza tras sufrir una fractura en el dedo anular, una lesión que viene siguiendo de cerca el cuerpo médico de la Selección.
No es la primera vez que el Dibu genera comentarios sin necesidad de ingresar al campo. El sábado, durante el amistoso ante Honduras, sorprendió al ubicarse detrás de uno de los arcos junto a los fotógrafos acreditados y asumir por unos minutos un rol completamente distinto.
Ante Honduras, Dibu había sido "fotógrafo"
En aquella ocasión, el arquero tomó prestada una cámara del fotógrafo David Saldivar, comenzó a sacar imágenes del partido y luego le devolvió el equipo con una firma de recuerdo. Entre mates, sonrisas y cámaras de fotos, Martínez sigue siendo uno de los grandes animadores de la Selección incluso cuando no le toca ponerse los guantes.