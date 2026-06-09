El detalle en el mate del Dibu Martínez que se robó todas las miradas en plena recuperación de su lesión

Aunque no estuvo entre los convocados, Dibu Martínez volvió a convertirse en protagonista por un gesto que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

El Dibu volvió a ser noticia fuera de la cancha: mostró su particular mate y también cómo evoluciona de su lesión.

El marplatense tampoco integró el banco de suplentes, tal como había ocurrido en el encuentro anterior frente a Honduras. Desde un costado de la cancha observó la entrada en calor de sus compañeros acompañado por Nicolás Tagliafico y Simón Escobar, quienes también quedaron fuera de la convocatoria para el partido.

Dibu Martínez mostró su vendaje y un mate que recordó Qatar 2022 Dibu Martínez con el vendaje especial y un mate particular Dibu Martínez con el vendaje especial y un mate particular. DSports Además del llamativo mate, otro aspecto que generó repercusión fue el vendaje que llevaba en su mano derecha. Allí se pudo observar la protección que utiliza tras sufrir una fractura en el dedo anular, una lesión que viene siguiendo de cerca el cuerpo médico de la Selección.

No es la primera vez que el Dibu genera comentarios sin necesidad de ingresar al campo. El sábado, durante el amistoso ante Honduras, sorprendió al ubicarse detrás de uno de los arcos junto a los fotógrafos acreditados y asumir por unos minutos un rol completamente distinto.