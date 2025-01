El sorprendente video que publicó la FIFA recordando la atajada de Dibu Martínez a Kolo Muani

El 18 de diciembre de 2022 es una fecha que todos los argentinos recordarán para siempre. Ese día, la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni se consagró campeona del mundo por tercera vez en su historia, al vencer a Francia por penales en una de las finales más épicas de la historia de los mundiales. El encuentro terminó 3-3 tras 120 minutos de un intenso partido, en el que Lionel Messi, con dos goles, y Ángel Di María marcaron para la Albiceleste, mientras que Kylian Mbappé, figura de los galos en el certamen, anotó un increíble hat-trick.

En la tanda de penales, surgió la figura del Dibu Martínez, quien detuvo un disparo de Kingsley Coman y adivinó el lado de Aurelien Tchouameni, quien erró su penal. Posteriormente, Gonzalo Montiel fue el encargado de sellar el 4-2 y otorgarle a la Selección Argentina su tercera estrella mundial. Sin embargo, antes de la definición desde los 12 pasos, el arquero del Aston Villa había evitado que Francia se coronara bicampeona. En el minuto 121, Randal Kolo Muani se escapó mano a mano con el Dibu, pero el marplatense, con una atajada memorable con el pie, impidió que los galos lograran su tercera estrella.

El Dibu Martínez, el mejor arquero de mundo. (Foto: Archivo)

"Te juro que atajé pelotas mucho mejores que esa. En esa, cerré los ojos y dije 'por favor, revéntame la cara'. Desconfiar de la defensa me permitió estar preparado. Cuando se lo come Otamendi (por Nicolás Otamendi), me puse de frente y en diagonal a él. La pelota estaba picando, por eso levanté los brazos, porque lo normal es mantenerlos abajo. Un orto...", confesó el Dibu en un video de AFA Studio.

Esa atajada quedará grabada en la memoria de todos los fanáticos del fútbol, y es por ello que la FIFA, el ente rector del deporte, publicó un video en su cuenta de X (antes Twitter) recordando ese momento histórico, con la frase: "¡Cuando Martínez paró el remate y la celebración!".

El video que publicó la FIFA recordando la ataja del Dibu Martínez a Kolo Muani

El bicampeón de América lleva seis vallas invictas en 26 partidos esta temporada y ha recibido 34 goles, números que mantienen al Aston Villa en zona de clasificación a la próxima Champions League y avanzando en la FA Cup. En el último partido, un gran empate por 2-2 en su visita al Arsenal, Martínez tuvo dos grandes atajadas que evitaron la caída de los Villanos en el Emirates Stadium.