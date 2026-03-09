Sorpresa en el fútbol mendocino: FADEP negocia con un campeón de América

FADEP sigue moviéndose fuerte en el mercado y podría concretar un refuerzo de jerarquía para su plantel. El club mendocino está muy cerca de cerrar la incorporación de Enzo Kalinski , un mediocampista con amplia trayectoria en el fútbol argentino e internacional y campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo.

Kalinski, de 38 años, es un volante central de experiencia que jugó durante cinco temporadas en San Lorenzo , donde fue parte del histórico equipo que conquistó la Copa Libertadores 2014 , además de ganar el Torneo Inicial 2013 y la Supercopa Argentina 2015.

En aquel plantel compartió vestuario con el mendocino Sebastián Torrico , uno de los referentes de aquel equipo que hizo historia en Boedo y hoy presidente de Fadep.

El mediocampista surgió en Quilmes , donde debutó profesionalmente en 2007, y luego desarrolló una carrera extensa que incluyó pasos por Universidad Católica de Chile , Tijuana de México , Banfield , Estudiantes de La Plata , Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero , antes de regresar nuevamente al Cervecero.

A lo largo de su carrera disputó más de 400 partidos como profesional , consolidándose como un mediocampista de marca y equilibrio en el centro del campo.

Si la negociación se confirma, FADEP sumará un refuerzo de enorme recorrido y experiencia, algo poco habitual para el fútbol mendocino de estas categorías y que marca la intención del club de armar un plantel competitivo para la temporada.





jose Mendez

FADEP ya sumó un refuerzo con recorrido en el ascenso

Mientras negocia la llegada de otro nombre fuerte para su plantel, FADEP ya confirmó una incorporación con experiencia en el fútbol argentino. Se trata de José “el Loco” Méndez, volante de 32 años que llega para disputar el Torneo Federal A.

El mediocampista cuenta con una extensa trayectoria en el ascenso y también tuvo pasos por la máxima categoría. En su carrera jugó en Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, Almagro, Deportivo Maipú, Huracán Las Heras, Chacarita, Racing de Córdoba y Deportivo Riestra, entre otros equipos.

Méndez llega procedente de Gimnasia y Tiro de Salta y se convirtió en uno de los primeros refuerzos del equipo dirigido por Diego Pozo, que se prepara para su participación en el Torneo Federal A 2026, donde debutará como visitante ante Costa Brava y luego hará su estreno de local frente a Deportivo Rincón.