El trofeo más deseado del planeta

Cada cuatro años, el mundo entero se detiene para observar el torneo más prestigioso del fútbol: la Copa Mundial de la FIFA. Más allá de las tácticas, los goles y los protagonistas, existe un objeto que concentra sueños y sacrificios: el trofeo de la Copa del Mundo. Esto es más que un trofeo, es un símbolo universal, reconocible en cada rincón del planeta, y con una historia fascinante detrás.

El actual trofeo que se entrega desde el Mundial de 1974 fue diseñado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga, elegido entre 53 propuestas enviadas por artistas de siete países. Gazzaniga plasmó una figura dinámica que representa dos atletas sosteniendo el mundo, en un gesto que simboliza el esfuerzo colectivo, la lucha y la victoria.

El trofeo mide 36,8 centímetros de altura y pesa aproximadamente 6,175 kilogramos.

Está hecho principalmente de oro de 18 quilates, lo que le da ese brillo inconfundible que lo ha convertido en una de las piezas deportivas más icónicas del mundo.

La base incorpora dos bandas de malaquita, un mineral verde semiprecioso que realza su diseño y distingue visualmente el trofeo de otros premios deportivos. Aunque parece sólido, el trofeo es en realidad hueco en su interior, una decisión deliberada para hacer posible que los futbolistas puedan elevarlo con facilidad durante las celebraciones. Si fuera macizo, su peso superaría los 70 kilos y sería prácticamente imposible levantarlo al cielo tras un campeonato.

El trofeo original nunca pasa a manos definitivas de los equipos ganadores Tras la celebración de la final, los campeones lo levantan y lo exhiben brevemente, pero luego FIFA lo retiene bajo custodia. En su lugar, los jugadores y cuerpo técnico reciben réplicas doradas para conservarlas como recuerdo de su logro histórico. En términos materiales, el valor estimado del trofeo actual se calcula en varios millones de dólares si se considera tanto el oro como su importancia histórica y simbólica. Esto lo convierte no solo en uno de los trofeos más prestigiosos del deporte, sino también en uno de los más valiosos.