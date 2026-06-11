La emoción de Senesi tras enterarse que irá al Mundial 2026: "Estoy cumpliendo un sueño"

Minutos antes de que comenzara el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, se supo de una vez por todas, y tras muchas versiones encontradas, que Marcos Senesi ocupará el 26° cupo de la lista de la Selección argentina, luego de que este quedara vacante por la lesión de Leonardo Balerdi.

El defensor central, que tras una excelente temporada con el Bornemouth fue transferido al Tottenham, parecía ser la opción más natural para reemplazar al Flaco. Sin embargo, con el pasar de los días comenzó a trascender la versión de que Lionel Scaloni optaría por llamar a un jugador en otro puesto. Por lo tanto, su convocatoria terminó generando una cuota importante de sorpresa.

El mensaje de Marcos Senesi tras enterarse de su convocatoria al Mundial El mensaje de Marcos Senesi tras enterarse de su convocatoria al Mundial TyC Sports El llamado lo agarró de vacaciones, por lo que debió cancelar todos sus planes y armar las valijas para emprender viaje a suelo norteamericano. Pero antes, se tomó el tiempo de mandar un mensaje, el primero como parte de la delegación albiceleste: "La verdad, estoy muy contento de tener la chance de cumplir un sueño que siempre tuve de poder jugar un Mundial", aseguró en un audio que le envió a Gastón Edul.

"Ahora estoy terminando de armar todas las cosas y preparado para viajar lo antes posible. Nos estamos viendo pronto", contó a continuación Senesi, notoriamente emocionado por la situación. Este mensaje se dio a conocer esta tarde por la señal de TyC Sports.

El video que subió Kelci Rose Bowers, novia de Senesi Convocatoria Senesi _kelci.rose_ Kelci Rose Bowers, jugadora del Bornemouth femenino y novia del ex San Lorenzo, se grabó mientras él recibía la noticia y ella contaba todo lo que vivieron como pareja en las últimas semanas. Al final del video quedó registrada la explosión de alegría que compartieron ambos luego de que él colgara el teléfono tras confirmar que viajaría a la Copa del Mundo.