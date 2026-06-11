La eufórica reacción de Marcos Senesi y su novia futbolista por la convocatoria a la Selección para el Mundial

Kelci-Rose Bowers, pareja de Marcos Senesi, celebró en sus redes sociales el llamado de Marcos Senesi a la Selección argentina para disputar la Copa del Mundo. Luego compartieron el momento del llamado de Scaloni.

Senesi recibió el llamado para el Mundial y la reacción de su pareja no tardó en viralizarse.

La confirmación de Lionel Scaloni de convocar a Marcos Senesi para el Mundial 2026 provocó una rápida reacción en el entorno del defensor. Una de las primeras en expresar su alegría fue su novia, Kelci-Rose Bowers, quien utilizó sus redes sociales para celebrar la noticia mientras disfrutaba de unas vacaciones junto al futbolista en Ibiza.

La mediocampista inglesa, que actualmente forma parte del Bournemouth femenino, compartió una historia de Instagram apenas se conoció la convocatoria. "“OMG It’s happening (Oh, mi Dios, está sucediendo)", escribió acompañando el mensaje con emojis de emoción y corazones, reflejando la felicidad por el importante paso que dará su pareja con la camiseta albiceleste.

Convocatoria Senesi La historia que compartió Kelci Rose Bowers, la novia Marcos Senesi La historia de Kelci-Rose Bowers para celebrar la convocatoria del futbolista Una historia de amor que nació en Bournemouth Senesi y Bowers oficializaron su relación en julio de 2024 y desde entonces suelen mostrar distintos momentos de su vida juntos. Ambos se conocieron en Bournemouth, donde desarrollaron sus carreras deportivas y construyeron una relación que fue creciendo con el paso del tiempo.

La futbolista de 22 años se formó en la academia de Chelsea y también pasó por la Universidad Estatal de Luisiana y Portsmouth antes de desembarcar en Bournemouth. Además, integró selecciones juveniles de Inglaterra y es considerada una de las promesas del fútbol femenino británico.

Mientras tanto, Senesi atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras destacarse en San Lorenzo, Feyenoord y Bournemouth, el defensor acaba de dar el salto al Tottenham y ahora recibió una oportunidad única: disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina. Una noticia que, como quedó reflejado en las redes sociales, también se festejó con fuerza fuera de las canchas.