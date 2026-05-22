Dibu Martínez sufrió una pequeña fractura en un dedo: ¿llega al debut del Mundial 2026?

Faltan apenas 25 días para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 contra Argelia. A menos de un mes para el día tan esperado, Lionel Scaloni se agarra la cabeza, puesto que uno de los principales pilares del equipo, Emiliano Martínez , sufrió una lesión en uno de sus dedos .

El Dibu se lastimó el anular de su mano derecha el último miércoles en la final de la Europa League, en la que se consagró campeón con el Aston Villa . Tras la coronación, él mismo confesó que se lo había quebrado y le molestó durante todo el partido. Pues bien, ya se hizo los estudios médicos y se conocieron los resultados.

Este viernes se confirmó que sufrió una pequeña fractura en el mencionado dedo. Lo bueno es que, al no tratarse de una rotura muy grave, no requerirá más que unas tres semanas de recuperación, por lo que podrá llegar y disputar la Copa del Mundo . El problema es que los tiempos son muy justos.

Con los plazos estipulados, Dibu Martínez no podrá jugar los amistosos previos contra Honduras e Islandia el 6 y 9 de junio, pero sí estaría disponible para el debut contra Argelia, el martes 16. Aún así, hay que considerar que mientras se esté sanando, no podrá entrenarse con normalidad, por lo que llegaría un tanto desafilado.

Lo que es seguro es que con este diagnóstico estará seguro en la lista final de 26 futbolistas. Además, tiene detrás suyo como suplente a Juan Musso, que se encuentra en un excelente momento tras una gran temporada con el Atlético de Madrid, en el que fue clave para llegar a la final de la Copa del Rey y las semifinales de la Champions League. Por lo tanto, tiene recambio como para que ocupen su lugar mientras termina de recuperarse en las mejores condiciones.