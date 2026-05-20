Dibu Martínez reveló el problema que tuvo antes de jugar la final de la Europa League y encendió las alarmas

Emiliano Martínez volvió a ser protagonista en una noche histórica para Aston Villa . El equipo inglés goleó 3-0 al Friburgo en Estambul y conquistó la UEFA Europa League , pero después del festejo el arquero argentino sorprendió al revelar el problema físico que sufrió minutos antes de la final.

Las imágenes de la entrada en calor ya habían despertado preocupación. En pleno trabajo previo al partido, el Dibu frenó de golpe y tuvo que ser asistido por uno de los médicos del Aston Villa , mientras era observado por su compañero Marco Bizot. Finalmente, el marplatense jugó el encuentro completo y fue clave en una nueva consagración.

Tras el partido, Martínez explicó qué ocurrió y dejó una frase que rápidamente generó repercusión. “Lo que conseguimos fue hermoso. Es un orgullo, sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor, pero no hay mal que por bien no venga”, contó en diálogo con ESPN.

En la entrada en calor, Dibu Martínez se colocó una venda en uno de sus dedos

El arquero también dio detalles de cómo convivió con la molestia durante la final. “Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Son cosas que hay que atravesar”, agregó, todavía con la emoción por haber levantado un nuevo título en Europa.

El parte médico extraoficial sobre la lesión del arquero de la Selección argentina

Según se supo después del partido, en realidad el Dibu habría sufrido una luxación y no una fractura. De acuerdo a esa versión, la dolencia no reviste gravedad y no genera preocupación de cara al Mundial 2026. Ahora habrá que esperar si Aston Villa decide preservarlo en la última fecha de la Premier League frente a Manchester City.

Emiliano Martinez campeón con Aston Villa y dueño de una estadística particular en finales Dibu Martínez no ocultó su emoción tras la conquista de su primer título con los villanos. EFE

No es la primera vez que Martínez atraviesa una situación similar. En diciembre de 2024 ya había sufrido una fractura en el dedo meñique de una de sus manos, aunque en aquel momento pudo continuar jugando sin necesidad de quedar fuera de las canchas.