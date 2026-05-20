Dibu Martínez ganó un nuevo título en su carrera y alcanzó un récord impactante antes del Mundial 2026

Dibu Martínez fue campeón de la Europa League con Aston Villa y mantiene una marca perfecta en partidos decisivos. ¿Cuántas finales ganó?

Dibu Martínez no ocultó su emoción tras la conquista de su primer título con los villanos.

Emiliano Martínez volvió a quedar en la historia grande del fútbol argentino. El arquero marplatense conquistó la UEFA Europa League con Aston Villa tras la goleada 3-0 ante el Friburgo de Alemania y estiró un registro impresionante: ganó todas las finales que disputó a lo largo de su carrera.

A los 33 años, el Dibu atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria y sigue agrandando su figura justo en la antesala del Mundial 2026. Desde su llegada al Aston Villa en 2020, se transformó en referente absoluto del equipo inglés y volvió a responder en una noche decisiva, manteniendo nuevamente el arco en cero.

Dibu Martínez festejó con Emiliano Buendía en sus hombros Emi Buendía sobre los hombros de Dibu Martínez Emi Buendía sobre los hombros de Dibu Martínez ESPN

Con la Selección argentina, Martínez construyó gran parte de su leyenda. Fue campeón del mundo en Qatar 2022 tras la inolvidable final ante Francia, donde atajó un penal en la definición y protagonizó la histórica salvada frente a Randal Kolo Muani en el minuto 123. Además, ganó las Copas América 2021 y 2024 y también la Finalissima frente a Italia.

En Inglaterra también dejó su huella con Arsenal. Allí levantó la FA Cup y la Community Shield en 2020 antes de convertirse en figura absoluta del Aston Villa. Ahora, con la Europa League en sus manos, suma siete finales ganadas como titular y nueve títulos en total, contando también dos definiciones en las que fue suplente.