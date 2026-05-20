El Aston Villa de Dibu Martínez va por la gloria en la Europa League ante el Friburgo: hora, TV y formaciones

El Aston Villa de Inglaterra, que tiene como dos de sus grandes figuras a los argentinos Dibu Martínez y Emiliano Buendía , irá por la gloria este miércoles, cuando se enfrente con el Friburgo de Alemania en la gran final de la UEFA Europa League .

El encuentro está programado para las 16 (hora de Argentina), tendrá como escenario el Tüpras Stadium de la ciudad de Estambul, Turquía y se podrá ver a través de ESPN, DAZN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el francés François Letexier.

El Aston Villa se metió en la final de la Europa League gracias al triunfo 4-1 en el global frente al Nottingham Forest de Inglaterra. La clave para los "villanos" estuvo en la vuelta, donde se lucieron con un contundente 4-0 para dar vuelta la historia después del 1-0 sufrido en la ida.

En caso de quedarse con el título, el Aston Villa conquistará su cuarto título internacional, luego de la Champions League y la Supercopa de Europa de 1982, además de la Copa Intertoto de la UEFA en 2001.

El Dibu Martínez buscará levantar un trofeo a nivel de clubes por quinta ocasión en su carrera (ya ganó la FA Cup 2017 y 2020 y la Community Shield 2014 y 2020 con el Arsenal), mientras que Buendía solo pudo conquistar la EFL Championship (segunda división de Inglaterra) en 2019 y 2021 con el Norwich City.

El Friburgo, por su parte, se presenta como la gran sorpresa en esta Europa League, luego de clasificar a la final tras eliminar en las semis al Sporting Braga de Portugal con un global de 4-3. Previamente, los dirigidos por el alemán Julian Schuster habían dejado en el camino al Genk de Bélgica y al Celta de Vigo de España.

El ganador de este título tendrá premio doble, ya que se clasificará a la Supercopa de Europa y a la próxima edición de la Champions League.

Qué equipos ganaron las últimas 10 ediciones de la Europa League

2016: Sevilla (España)

2017: Manchester United (Inglaterra)

2018: Atlético Madrid (España)

2019: Chelsea (Inglaterra)

2020: Sevilla (España)

2021: Villarreal (España)

2022: Eintracht Frankfurt (Alemania)

2023: Sevilla (España)

2024: Atalanta (Italia)

2025: Tottenham (Inglaterra)

Fuente: NA