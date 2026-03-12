Con bandera incluida, el hostil recibimiento al Dibu Martínez en Francia en Lille-Aston Villa

Dibu Martínez fue silbado por los hinchas franceses y apareció una bandera con un fuerte mensaje en la previa del partido. Luego, el equipo inglés ganó 1-0.

Silbidos, insultos y una bandera con mensaje directo: así recibieron al Dibu Martínez en Francia antes del duelo con Lille.

Cada vez que Dibu Martínez pisa suelo francés sucede lo mismo. El arquero argentino recibió un hostil recibimiento en Francia antes del partido entre Lille y Aston Villa, por los octavos de final de la UEFA Europa League. Está claro que para "Les Bleus" el recuerdo del Mundial 2022 sigue más presente que nunca.

Cuando el campeón del mundo salió al campo para realizar la entrada en calor, desde las tribunas comenzaron a bajar silbidos e insultos de parte de los simpatizantes del Lille. Pese al clima hostil, el arquero continuó con su rutina de calentamiento sin reaccionar ante las provocaciones.

Así recibieron al Dibu Martínez en Francia antes del duelo con Lille Dibu Martínez tuvo un recibimiento hostil en Francia Dibu Martínez tuvo un recibimiento hostil en Francia. ESPN Además, en una de las tribunas apareció una bandera con los colores de Francia con la inscripción "Martínez not welcome" (“Martínez no es bienvenido”), dirigida directamente al arquero argentino.

Dibu Martínez bandera de los hinchas del Lille La bandera de los hinchas de Lille en contra del Dibu. Foto: captura de TV El antecedente de Emiliano Martínez ante el Lille No es la primera vez que el arquero atraviesa una situación similar en Francia. Desde la final del Mundial de Qatar 2022, en la que Selección argentina se consagró campeona ante los galos, cada visita del arquero al país europeo suele estar acompañada por silbidos y reproches.

De hecho, ya había ocurrido algo similar en 2024 cuando Aston Villa enfrentó al Lille por los cuartos de final de la UEFA Europa Conference League. Aquella vez, Martínez fue silbado durante todo el partido, pero terminó siendo decisivo: atajó dos penales en la definición y respondió con su típico bailecito hacia las tribunas tras la clasificación inglesa.