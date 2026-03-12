La alarmante estadística de las roturas de ligamento en el Apertura 2026: ¡una cada 5 días!

Las roturas de ligamentos cruzados se multiplican en el Apertura 2026 y empiezan a transformarse en una tendencia preocupante en el fútbol argentino.

Hace un mes, en un partido ante Argentinos por el Apertura, el mediocampista de River Juan Carlos Portillo sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla derecha.

Desde fines de diciembre de 2025 hasta mediados de marzo se registraron 14 roturas de ligamentos en el fútbol argentino. El dato refleja una frecuencia alarmante: en menos de 79 días se produjo, en promedio, una lesión grave cada cinco días.

Las roturas de ligamentos se multiplican: hubo 14 en menos de 3 meses Ezequiel Cerutti Sufre San Lorenzo. Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández se rompieron los ligamentos de la rodilla en el empate frente a Boca. Fotobaires La seguidilla comenzó el 23 de diciembre con la lesión de Alejo Montero en Newell's Old Boys. Pocos días después se sumó Gastón Martínez de Belgrano de Córdoba, y ya en enero aparecieron los casos de Simón Rivero en Tigre y Valentín Fenoglio en Estudiantes de Río Cuarto.

El problema se profundizó en febrero, cuando también sufrieron roturas ligamentarias futbolistas como Juan Carlos Portillo de River Plate y Fernando Juárez de Central Córdoba, entre otros.

La tendencia continuó en marzo con nuevas bajas, entre ellas la del arquero Federico Gomes Gerth de Unión de Santa Fe, antes de que San Lorenzo sufriera el doble golpe con Cerutti y Hernández.