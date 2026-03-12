La alarmante estadística de las roturas de ligamento en el Apertura 2026: ¡una cada 5 días!
Las roturas de ligamentos cruzados se multiplican en el Apertura 2026 y empiezan a transformarse en una tendencia preocupante en el fútbol argentino.
La confirmación de las lesiones de Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández en San Lorenzo volvió a poner en foco una estadística que preocupa en el Torneo Apertura 2026. Ambos futbolistas sufrieron roturas de ligamentos cruzados y deberán ser operados, sumándose a una lista de lesiones que no deja de crecer.
Desde fines de diciembre de 2025 hasta mediados de marzo se registraron 14 roturas de ligamentos en el fútbol argentino. El dato refleja una frecuencia alarmante: en menos de 79 días se produjo, en promedio, una lesión grave cada cinco días.
Las roturas de ligamentos se multiplican: hubo 14 en menos de 3 meses
La seguidilla comenzó el 23 de diciembre con la lesión de Alejo Montero en Newell's Old Boys. Pocos días después se sumó Gastón Martínez de Belgrano de Córdoba, y ya en enero aparecieron los casos de Simón Rivero en Tigre y Valentín Fenoglio en Estudiantes de Río Cuarto.
El problema se profundizó en febrero, cuando también sufrieron roturas ligamentarias futbolistas como Juan Carlos Portillo de River Plate y Fernando Juárez de Central Córdoba, entre otros.
La tendencia continuó en marzo con nuevas bajas, entre ellas la del arquero Federico Gomes Gerth de Unión de Santa Fe, antes de que San Lorenzo sufriera el doble golpe con Cerutti y Hernández.
El número encendió las alarmas en los cuerpos médicos de los clubes y en el ambiente del fútbol argentino, que busca explicaciones para una seguidilla de lesiones graves que ya se transformó en uno de los temas más preocupantes del arranque de la temporada.