Gimnasia empató 0-0 como visitante en un duelo muy parejo con Deportivo Riestra

Gimnasia y Esgrima no se sacó diferencias con Deportivo Riestra en el Guillermo Laza por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Gimnasia y Esgrima de Mendoza no pudo imponerse en el Guillermo Laza y empató sin goles en condición de visitante frente a Deportivo Riestra. Un punto que no le sirve demasiado a ninguno de los dos equipos.

En un partido que no tuvo muchas emociones, la llegada de mayor peligro fue del local, a los 14 minutos del primer tiempo, con un cabezazo del mediocampista Gabriel Obredor al primer palo que fue detenido por el arquero César Rigamonti.

Riestra vs Gimnasia Gimnasia y Deportivo Riestra no consiguieron romper con el cero. Fotobaires El Malevo fue el único con llegadas de peligro en el primer tiempo. A los 4 minutos, un lateral largo al área cayó cerca del primer palo para el remate de taco de Obredor, que se fue cerca del poste. Diez minutos más tarde, un centro desde tres cuartos de cancha del lateral Pedro Ramírez le cayó nuevamente a Obredor, que metió un buen cabezazo sobre el poste izquierdo de Rigamonti, que pudo quedarse con la pelota. A los 27', el propio Obredor desbordó por derecha y tiró un centro al segundo palo para el cabezazo en solitario de Ramírez,

La primera llegada del complemento fue a los 26 minutos, con un nuevo lateral al área de parte de Riestra, que permitió una chilena del delantero Alexander Díaz, que no tuvo dirección y fue fácilmente contenida por el arquero rival. El local volvió a llegar un minuto después, con un remate rápido y bajo del delantero Nicolás Benegas desde el costado derecho de área, que fue bloqueado por un defensor. Un minuto antes de que se cumpla el tiempo reglamentario, Benegas jugó una pelota alta para dejar mano a mano al atacante Jonathan Herrera, que no pudo vencer a Rigamonti con un remate bajo y cruzado.

Con la igualdad, el equipo que dirige Ariel Broggi es duodécimo con 9 unidades, mientras que el de Gustavo Benítez se ubica en el anteúltimo puesto de la Zona A, con 6 puntos y sin triunfos tras nueve partidos. En la próxima fecha, Gimnasia deberá recibir a Estudiantes, el martes 17 de marzo a las 21:15, mientras que Riestra visitará a Central Córdoba, jugando en simultáneo.