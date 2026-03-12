Cesar Rigamonti salvó a Gimnasia en el final con una atajada monumental

El arquero de Gimnasia, César Rigamonti, fue la gran figura ante Deportivo Riestra y sobre el final le sacó un mano a mano tremendo a Jonathan Herrera.

César Rigamonti fue el gran responsable de que Gimnasia y Esgrima de Mendoza se llevara un punto en su visita a Deportivo Riestra. El arquero del Lobo tuvo una actuación sobresaliente durante los 90 minutos y en el final protagonizó la jugada que definió el partido.

Cuando se jugaban los 45 minutos del complemento, Riestra tuvo la oportunidad más clara del encuentro. Jonathan Herrera quedó mano a mano frente al arco con todo a favor para marcar, pero Rigamonti reaccionó con reflejos y le ahogó el grito de gol con una atajadas espectacular, que terminó sellando el 0 a 0 definitivo.

Sin embargo, la intervención en el cierre fue solo el punto más alto de una noche donde el arquero se mostró firme cada vez que fue exigido. Rigamonti acumuló siete atajadas, cuatro de ellas frente a remates desde dentro del área, mostrando seguridad bajo los tres palos.

Atajadón de Rigamonti ante Riestra sobre la hora Rigamonti vs Riestra Además, el arquero tuvo una participación constante en el juego, interviniendo en varias salidas del equipo y aportando presencia en el área para sostener el arco en cero.

En un partido cerrado y muy disputado, donde las situaciones claras fueron escasas, la actuación de Rigamonti terminó siendo determinante para que el Lobo mendocino sumara fuera de casa.