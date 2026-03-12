Quién es Marcelo Miño, la figura de ayer en la caída de Independiente Rivadavia ante Barracas

Marcelo Agustín Miño es uno de esos futbolistas que conocen bien el camino largo del fútbol argentino. Nacido en Arias, provincia de Córdoba, el arquero se formó en las divisiones inferiores de Rosario Central, donde logró debutar en Primera y empezó a construir su carrera profesional.

Con el tiempo fue sumando experiencia en distintos clubes hasta llegar a Barracas Central, donde pelea por consolidarse bajo los tres palos. A sus 26 años, el cordobés sigue demostrando que tiene condiciones para destacarse en la máxima categoría, como lo dejó claro en el duelo ante Independiente Rivadavia, donde fue una de las grandes figuras de la noche.

Barracas Central se llevó un triunfo valioso de Mendoza al vencer 2 a 1 a Independiente Rivadavia , pero gran parte de esa victoria tuvo un nombre propio: Marcelo Agustín Miño .

El arquero del Guapo fue la gran figura del partido y sostuvo el resultado con una actuación brillante en el estadio Bautista Gargantini . En el primer tiempo fue un muro , en el segundo también.

Durante 80 minutos , Miño fue prácticamente inexpugnable. El equipo mendocino generó varias situaciones claras, pero siempre se encontró con la respuesta del arquero visitante, que tuvo una noche de altísimo nivel.

Las estadísticas reflejan lo que se vio en la cancha: nueve atajadas en total, tres de ellas a remates desde dentro del área. Además, el arquero se mostró muy seguro para cortar centros y desactivar pelotas aéreas, utilizando los puños en cinco oportunidades y dominando su área.

A su tarea bajo los tres palos también se sumó una fuerte participación defensiva. Miño registró 14 recuperaciones, siete despejes y varios duelos ganados, números que explican por qué fue el principal responsable de que Barracas pudiera sostener la ventaja durante buena parte del encuentro.

Lepra vs BArracas (1)

El arquero dejó el campo a los 80 minutos por una lesión, cuando ya había sido determinante en el resultado. En su lugar ingresó Juan Espínola, en el tramo final del partido.

Para entonces, Miño ya había construido una actuación sobresaliente. Sus intervenciones fueron clave para que Barracas Central se quedara con los tres puntos en Mendoza, en una noche donde el arquero fue, sin dudas, el gran protagonista.