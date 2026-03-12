Orgullo mendocino: Victoria Gauna fue parte del triunfo de Argentina que mantiene vivo el sueño mundialista

La Selección argentina venció a Turquía en el clasificatorio y la mendocina Victoria Gauna sumó minutos en un resultado que mantiene vivo el sueño mundialista.

La Selección argentina femenina de básquet consiguió una victoria fundamental en el Torneo Clasificatorio al Mundial 2026 al derrotar a Turquía en Estambul, en un resultado que mantiene intactas sus chances de avanzar en el certamen. En ese triunfo también hubo presencia mendocina: Victoria Gauna volvió a sumar minutos con la camiseta nacional.

La jugadora nacida en Mendoza aportó 2 puntos en los casi nueve minutos que estuvo en cancha y fue parte de un equipo argentino que logró un resultado de gran valor ante las locales.

El conjunto dirigido por Gregorio Martínez tuvo como principales figuras ofensivas a Melisa Gretter, autora de 16 puntos, y Agustina Burani, que sumó 12 unidades para sostener la victoria albiceleste.

Victoria Gauna sumó puntos y minutos en Turquía El triunfo llega luego de un debut complicado frente a Australia, uno de los equipos más fuertes del torneo, que había superado a Argentina en la primera jornada. Con este resultado, el seleccionado nacional se mantiene en la pelea dentro de un grupo muy parejo, donde varios equipos luchan por quedarse con los lugares disponibles para la Copa del Mundo de Alemania 2026.

Para Victoria Gauna, formada en el básquet mendocino y hoy compitiendo en el exterior, esta participación representa un nuevo paso en su crecimiento dentro del seleccionado mayor. Su presencia vuelve a poner a Mendoza en el mapa del básquet internacional y demuestra el crecimiento que ha tenido la jugadora en los últimos años.