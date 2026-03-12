Cristian Pavón está jugando en una posición inusual en Gremio y fue comparado con una leyenda brasileña
Cristian Pavón la está rompiendo en Gremio en un puesto en el que no suele desempeñarse y un hincha le puso un peculiar y jugado apodo a modo de elogio.
Cristian Pavón viene de consagrarse campeón del Campeonato Gaúcho con Gremio el último domingo al vencer en la final a Inter de Puerto Alegre -una de los clásicos más pasionales y picantes del mundo del fútbol-. Fue su tercer título (todos estaduales) desde su llegada al club en 2024.
El ex Boca está bien asentado en el Tricolor de Rio Grande do Sul, mas no lo está haciendo en su posición natural. Acostumbrado a jugar de extremo, en el último tiempo se está desempeñando como lateral derecho por decisión del DT Luis Castro a raíz de la lesión de João Pedro y los flojos rendimientos de Marcos Rocha.
Compararon a Pavón con Cafú
Pese a no ser su puesto habitual, Kichán se habituó bien a su nuevo rol y fue una de las grandes figuras del equipo en el duelo definitorio por el estadual frente al eterno rival. Esto le valió los elogios de todos los fanáticos, que no se cansaron de halagarlo tanto en la cancha como en redes sociales.
Esto puede verse con claridad en los comentarios en sus publicaciones de su cuenta de Instagram, donde llamó la atención la apreciación de un hincha que se la jugó y lo comparó con una auténtica leyenda del fútbol brasileño: "Cafuuuuuu!", escribió un entusiasta de Gremio.
Una comparación un tanto osada quizás, ya que Cafú en uno de los mayores ídolos de la Selección de Brasil y considerado por muchos como el mejor lateral derecho de todos los tiempos. El histórico 4 supo vestir las camisetas de muchos de los eqipos más grandes del mundo, como San Pablo, Palmeiras, Roma y Milan, además de que jugó 142 partidos en su combinado nacional. Entre sus mayores logros, se destaca la obtención de 2 Copas Libertadores, 1 Champions League y 3 Intercontinentales a nivel clubes y 2 Mundiales con la Verdeamerela, entre muchos otros.