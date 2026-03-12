Cristian Pavón está jugando en una posición inusual en Gremio y fue comparado con una leyenda brasileña

Cristian Pavón la está rompiendo en Gremio en un puesto en el que no suele desempeñarse y un hincha le puso un peculiar y jugado apodo a modo de elogio.

Cristian Pavón viene de consagrarse campeón del Campeonato Gaúcho con Gremio el último domingo al vencer en la final a Inter de Puerto Alegre -una de los clásicos más pasionales y picantes del mundo del fútbol-. Fue su tercer título (todos estaduales) desde su llegada al club en 2024.

El ex Boca está bien asentado en el Tricolor de Rio Grande do Sul, mas no lo está haciendo en su posición natural. Acostumbrado a jugar de extremo, en el último tiempo se está desempeñando como lateral derecho por decisión del DT Luis Castro a raíz de la lesión de João Pedro y los flojos rendimientos de Marcos Rocha.

Pese a no ser su puesto habitual, Kichán se habituó bien a su nuevo rol y fue una de las grandes figuras del equipo en el duelo definitorio por el estadual frente al eterno rival. Esto le valió los elogios de todos los fanáticos, que no se cansaron de halagarlo tanto en la cancha como en redes sociales.

Esto puede verse con claridad en los comentarios en sus publicaciones de su cuenta de Instagram, donde llamó la atención la apreciación de un hincha que se la jugó y lo comparó con una auténtica leyenda del fútbol brasileño: "Cafuuuuuu!", escribió un entusiasta de Gremio.