La buena noticia que recibió Boca para su proyecto de ampliar la Bombonera

Boca dio este jueves un pasito más en su sueño de remodelar y aumentar de una vez por todas la capacidad de la Bombonera.

Boca Juniors viene de empatar 1-1 como local en el clásico contra San Lorenzo y no logra encontrar regularidad en el Torneo Apertura. Esta situación preocupa mucho a los hinchas a menos de un mes para el inicio de la Copa Libertadores. Aún así, no todo es negativo en estas horas en el mundo azul y oro.

En Brandsen 805 están planificando poder llevar adelante de una vez por todas la tan ansiada ampliación de la Bombonera, ya que la actual capacidad de 57.000 espectadores hace mucho tiempo le viene quedando chica para su convocatoria. En ese sentido, ya tienen un proyecto concreto en mente para comenzar a avanzar en este sueño.

Bombonera Boca sueña con ampliar la capacidad de la Bombonera de 57.000 espectadores a 84.000. Prensa Boca Juniors La idea de la dirigencia es que en este 2026 se pueda llevar a cabo una primera etapa de las obras y construir una cuarta bandeja que, sumado a otras modificaciones en las tribunas, permitan agrandar el aforo a 67 mil concurrentes -la intención final es llegar a un total de 84 mil-. Para eso, necesita comenzar a trabajar en la zona en donde pasa el tren que colinda con el estadio.

Boca ya tiene el permiso de Ferrosur y espera por el de la CNRT Esto requiere de una serie de permisos legales, y este jueves el cuadro de la Ribera pudo permitirse sonreír ya que recibió el primero de ellos. La empresa Ferrosur, como se esperaba, dio el visto bueno, por lo que ahora la posta pasa a tenerla la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), y hay optimismo en que también apruebe el pedido.

De todas formas, el mencionado organismo tampoco tiene la última palabra y, en caso de que también dé el permiso, quedará una instancia final que estará en manos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si logra superar este filtro, Boca podrá ahora sí comenzar a levantar las columnas en la zona de las vías para la edificación de 18 ascensores.