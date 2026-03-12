El alarmante déficit de Boca en los clásicos durante la gestión de Juan Román Riquelme

El empate de Boca ante San Lorenzo volvió a encender una señal de alerta en los choques ante los otros cuatro grandes del fútbol argentino.

Los jugadores de Boca se van cabizbajos tras el empate con San Lorenzo, que estiró la mala racha en los clásicos durante la era de Riquelme.

La igualdad 1-1 entre Boca Juniors y San Lorenzo volvió a poner en discusión el rendimiento del equipo en los clásicos durante la gestión de Juan Román Riquelme. Tras el partido, los silbidos en la Bombonera reflejaron el malestar de los hinchas, con reproches que apuntaron principalmente al entrenador Claudio Úbeda.

El dato que alimenta la preocupación es el presente inmediato: Boca solo ganó uno de sus últimos once clásicos frente a los equipos grandes del fútbol argentino. En esa serie acumuló seis empates y cuatro derrotas, con ocho de esos encuentros disputados como local.

Una estadística negativa que preocupa El gol de Zeballos pare el 1-0 El triunfo 2-0 frente a River en el Torneo Clausura fue el único de los últimos once duelos que ganó Boca ante los grandes. Juan Mateo Aberastain /MDZ Si se amplía el análisis a toda la gestión, los números tampoco son favorables. Desde 2019, cuando Riquelme llegó a la dirigencia del club -primero como vicepresidente y desde 2024 como presidente-, Boca disputó 48 clásicos ante River Plate, Racing Club, Independiente y San Lorenzo, con un balance de 11 victorias, 20 empates y 17 derrotas. El porcentaje de puntos cosechados fue del 36,8%. Demasiado pobre.

Durante ese período también hubo golpes que marcaron el recorrido reciente del equipo, como eliminaciones ante Racing e Independiente en la Bombonera y la caída frente a River en el Monumental que puso fin al ciclo de Fernando Gago.

El historial de Boca en clásicos bajo la gestión Riquelme En el desglose del historial, Boca tampoco logró sacar ventaja ante ninguno de sus rivales directos: